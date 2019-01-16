В 2019 году украинская казна озолотится новыми долгами

Нацбанк Украины надеется, что в наступившем году в Киев поступят еще два транша от Международного валютного фонда по программе stand by, открытой в декабре 2018-го. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий.

"В этом году мы ожидаем два транша по $1,3 млрд: один – в мае, один – в сентябре. Соответственно, эти средства будут направляться в золотовалютные резервы", – цитирует "Интерфакс" Смолия.

Он напомнил, что первый транш по программе stand by составил $1,4 млрд. Эти деньги Киев получил в прошедшем декабре.

Глава НБУ воодушевил украинцев тем, что в 2018 г. из-за поступления в резервы $2,4 млрд от МВФ, Евросоюза и Всемирного банка международные резервы Незалежной выросли на $2 млрд и достигли $20,8 млрд – пятилетнего максимума.

Тут бы еще Смолию добавить, что Киеву в нынешнем году предстоит вернуть МВФ свыше $1,8 млрд. Как писали "Украинские новости" 4 января, выплаты должны начаться в феврале, а самые крупные из них придутся аккурат на сентябрь.