Киев передумал просить Анкару закрыть Босфор для России

"Керченская Цусима" не дает результатов властям Незалежной

Украинский МИД заявил, что не посылал запрос турецким коллегам с просьбой закрыть Босфорский пролив для военных судов ВМС РФ. Таким образом пресечена целая серия слухов, домыслов и откровенной болтовни разнообразных экспертов Незалежной о чуть ли не решенном вопросе с Анкарой в целях "наказания" Москвы за провокацию самого Киева в Черном море.

"Запрос о необходимости закрытия пролива Босфор для прохода российских военных кораблей согласно статье 19 Конвенции Монтрё в Турцию не направлялся", – говорится в ответе МИД "Украинским новостям".

Данная тема стала активно муссироваться в местных СМИ сразу же после инцидента 25 ноября, когда три военных судна ВМСУ попытались без разрешения российской стороны прорваться в акваторию Азовского моря из Одессы под Крымским мостом. Итог для киевских властей был печальным – все корабли задержаны Погранслужбой РФ, а 24 моряка, среди которых оказались два сотрудника СБУ, арестованы и переведены в московские СИЗО.

Так, в конце ноября командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев планирует попросить Анкару закрыть Босфорский пролив для России, "чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права".

Затем о том же в Берлине заговорил премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман, который призвал мировое сообщество в качестве зеркальной меры запретить РФ свободное судоходство. Правда, он не уточнил, где именно "цивилизованный мир" должен остановить Москву.

Буквально накануне стало известно о том, что украинский посол в Болгарии Виталий Москаленко сообщил о планах Киева потребовать от Софии запретить российским кораблям, находившимся в Крыму, заходить в болгарские территориальные воды.

Что касается Турции, то еще 1 декабря турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу уведомил, что Анкара не получала из Киева запросов на закрытие Босфорского пролива для российских кораблей.

Теперь украинские власти, обиженные весьма хлипкой реакцией на инцидент в Черном море со стороны Европы и даже США, все больше проталкивают идею неких "азовских санкций" в отношении Москвы. Пока они добились лишь призывов из Вашингтона и разных европейских лидеров к России отпустить моряков и вернуть суда.

