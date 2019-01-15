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Посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко заявил, что Киев потребует от Софии запретить российским кораблям заходить в болгарские территориальные воды.
В частности, Москаленко считает, что Болгария не должна принимать груженное углем российское судно BEST-1, идущее в порт Бургас, из-за того, что корабль находился в Крыму. По мнению дипломата, если София разрешит кораблю зайти в болгарский порт, значит, она не поддерживает антироссийские ограничения, введенные Брюсселем, отмечает портал Faktor.bg. "Мы будем настаивать на том, чтобы российские суда, идущие из Крыма, не пускали в болгарские воды", – подчеркнул Москаленко.
Ранее украинский правозащитник Евгений Захаров заявил, что Киев должен использовать ситуацию с задержанными украинскими военными моряками, чтобы оказать давление на Москву.
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