Незалежная пытается надавить на братьев-славян

Посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко заявил, что Киев потребует от Софии запретить российским кораблям заходить в болгарские территориальные воды.

В частности, Москаленко считает, что Болгария не должна принимать груженное углем российское судно BEST-1, идущее в порт Бургас, из-за того, что корабль находился в Крыму. По мнению дипломата, если София разрешит кораблю зайти в болгарский порт, значит, она не поддерживает антироссийские ограничения, введенные Брюсселем, отмечает портал Faktor.bg. "Мы будем настаивать на том, чтобы российские суда, идущие из Крыма, не пускали в болгарские воды", – подчеркнул Москаленко.

Ранее украинский правозащитник Евгений Захаров заявил, что Киев должен использовать ситуацию с задержанными украинскими военными моряками, чтобы оказать давление на Москву.