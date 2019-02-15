Американские корабли похоронят в Черном море

Военно-морскому флоту США вынесли страшный приговор

Вашингтону не следует направлять боевые корабли в Азово-Черноморский бассейн для поддержки украинских моряков. Потому что обратно Россия их не выпустит. Такое предостережение сделал военный эксперт, контр-адмирал Владимир Богдашин.



По словам специалиста, с заходом в Черное море у американцев не возникнет никаких проблем. "По международной конвенции Монтрё, все судна, кроме авианосцев и атомных подводных лодок, могут заходить в Черное море и находиться там некоторое время. Стране нужно уведомить Турцию, и они могут зайти", – сообщил контр-адмирал в интервью изданию Nation News.

В этой связи украинские власти имеют полное право пригласить к себе корабли ВМФ США, однако одновременно в черноморском бассейне может находиться не более трех-четырех кораблей из стран, не имеющих выхода к Черному морю.

"Но для нас это не представляет ни интереса, ни опасности. Это просто смешно. Если весь американский шестой флот зайдет в Черное море, он обратно оттуда не выйдет, я вам точно говорю… В 1988 г. мы таранили американский крейсер, после этого американские корабли ближе 150 км к нашим берегам не подходили",

– заявил Богдашин.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили о том, что наращивание активности НАТО в Черном море лишь усугубит и без того непростую обстановку в регионе. "Исходим из того, что эта активность ухудшает ситуацию в области безопасности. Черное море всегда было морем сотрудничества", – приводит ТАСС слова замглавы ведомства Александра Грушко.

В четверг, 14 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может расширить свое присутствие в Черном море. По его словам, эта тема обсуждалась на неформальном завтраке с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

"У нас есть различные трастовые фонды, поддержка в кибербезопасности, сотрудничество в акватории Черного моря. Мы обсуждаем возможность расширения нашего присутствия в Черном море, где через несколько дней пройдут учения с участием кораблей НАТО", – говорил руководитель Североатлантического альянса.

Ранее украинские политики и военные неоднократно заявляли о том, что Киев собирается предпринять еще одну попытку прохода военных кораблей под Крымским мостом из Черного в Азовское море. Для участия в этой операции Украина хочет привлечь международных наблюдателей или же осуществить провод при участии военных кораблей НАТО.