Американские корабли похоронят в Черном море

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Вашингтону не следует направлять боевые корабли в
Азово-Черноморский бассейн для поддержки украинских моряков. Потому что обратно
Россия их не выпустит. Такое предостережение сделал военный эксперт,
контр-адмирал Владимир Богдашин.
По словам специалиста, с заходом в Черное море у американцев не возникнет никаких проблем. "По международной конвенции Монтрё, все судна, кроме авианосцев и атомных подводных лодок, могут заходить в Черное море и находиться там некоторое время. Стране нужно уведомить Турцию, и они могут зайти", – сообщил контр-адмирал в интервью изданию Nation News.
В этой связи украинские власти имеют полное право пригласить к себе корабли ВМФ США, однако одновременно в черноморском бассейне может находиться не более трех-четырех кораблей из стран, не имеющих выхода к Черному морю.
"Но для нас это не представляет ни интереса, ни опасности. Это просто смешно. Если весь американский шестой флот зайдет в Черное море, он обратно оттуда не выйдет, я вам точно говорю… В 1988 г. мы таранили американский крейсер, после этого американские корабли ближе 150 км к нашим берегам не подходили",
– заявил Богдашин.
В Министерстве иностранных дел РФ заявили о том, что наращивание активности НАТО в Черном море лишь усугубит и без того непростую обстановку в регионе. "Исходим из того, что эта активность ухудшает ситуацию в области безопасности. Черное море всегда было морем сотрудничества", – приводит ТАСС слова замглавы ведомства Александра Грушко.
В четверг, 14 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может расширить свое присутствие в Черном море. По его словам, эта тема обсуждалась на неформальном завтраке с министром обороны Украины Степаном Полтораком.
"У нас есть различные трастовые фонды, поддержка в кибербезопасности, сотрудничество в акватории Черного моря. Мы обсуждаем возможность расширения нашего присутствия в Черном море, где через несколько дней пройдут учения с участием кораблей НАТО", – говорил руководитель Североатлантического альянса.
Ранее украинские политики и военные неоднократно заявляли о том, что Киев собирается предпринять еще одну попытку прохода военных кораблей под Крымским мостом из Черного в Азовское море. Для участия в этой операции Украина хочет привлечь международных наблюдателей или же осуществить провод при участии военных кораблей НАТО.
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