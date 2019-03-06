Население Украины призвали готовиться к войне с Россией

Претендент на высший пост в стране предложил вооружить весь народ

Чем ближе президентские выборы на Украине, которые должны пройти 31 марта, тем истеричнее, абсурднее и воинственнее раздаются речи многочисленных кандидатов в главный кабинет на Банковой. Они как будто соревнуются, кто сильнее напугает нацию, причем не ужасным экономическим состоянием соборной, а исключительно северным соседом.

Новое поколение с оружием в руках и воспитанное на новых исторических и национальных ценностях призвал кандидат в президенты, первый замкомандира Сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос, выдвинутый партией "Воины АТО". Он заявил о необходимости готовить гражданское население к "войне с Россией".

По его мнению, Киеву нужна "система", которая позволила бы всеми возможными силами и средствами бороться с "противником". Полковник считает, что всех усилий действующего лидера нации Петра Порошенко в создании "хорошей" армии недостаточно для противостояния "агрессору". Для этого украинские власти должны обучить самих граждан, чтобы те "круглыми сутками, месяцами, годами" осуществляли точечные маленькие удары, что будет "сильно нервировать российский электорат".

"Народ у нас должен быть вооружен. Нарезным оружием. Это является одним из пунктов моей программы и, непосредственно, это главная задача", – сообщил он на канале YouTube KRYM.

Пан Кривонос уверен, что, когда у гражданина есть оружие, он будет чувствовать себя намного увереннее.

"Он вырастет в сознательного гражданина, который сможет защитить свой дом и отвоюет утраченные Киевом территории", – сказал первый замком ССО ВСУ.

Кандидат обратил внимание на "успешное" создание отрядов самообороны в Эстонии, которые мобильными группами якобы способны отбить атаку противника. Вывод: необходимо на Украине создавать такие же.





При этом атошник отметил, что до реального столкновения между ВСУ и ВС РФ дело может не дойти, как и маловероятна "оккупация Россией" Незалежной. Однако, убежден он, страна "должна взрастить новое молодое поколение с новыми историческими, патриотическими и национальными ценностями", способное защищать государство.

"Если мы воспитаем правильную молодежь, то через 10-15 лет уже не будет стоять вопрос, на каком языке ты разговариваешь, что ты делаешь", – констатировал пан Кривонос.

Напомним, сейчас на пост президента претендуют более 40 кандидатов.

