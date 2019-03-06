Кандидату в президенты Зеленскому отвели несколько дней

Час "икс" настанет в Международный женский день

Один из основных претендентов на главное кресло Украины Владимир Зеленский может выбыть из гонки 8 марта. Именно в этот день от шоумена ждут публичный отказ от участия в выборах.

Его спрогнозировал журналист и аналитик Александр Демченко. По его словам, ровно за 23 дня до голосования лидер "95 Квартала" сойдет с политической дистанции.

"А что обычно происходит в этот день? Правильно! Концерт "Вечернего квартала". В этот день можно Зеленскому повторить то, что он сказал в новогоднюю ночь, только с точностью до наоборот: "Я не иду!" и снять свою кандидатуру в пользу какого-то другого кандидата",

– напророчил Демченко, передает 24NEWS, ссылаясь на "Обозреватель".

Прежде, заверил автор блога, актер соберет миллионы гривен для залога в ЦИК, чтобы "заставить всех нервничать". Такое поведение, считает журналист, характерно для комедиантов. Он напомнил историю 1980 года, когда в президенты метил французский комик Мишель Колючи, выступавший под псевдонимом "Колюш". Однако отказался от этой затеи, выступив в поддержку конкурента французского лидера того времени.

"После смерти Колюша его близкий друг Жорж Аттали написал книгу "Это был Франсуа Миттеран", где признался, что "Колюш" – это специально разработанная им технология. Тоже самое может быть и в случае с Зеленским. Эти два кандидата очень между собой похожи. Шоу обещает быть поистине смешным и завлекательным",

– подытожил аналитик.

Выборы президента на Украине состоятся 31 марта. На данный момент возглавить страну собираются 44 кандидата.