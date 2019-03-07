Пытавшихся подкупить Тимошенко мужчин задержали

От кандидата в президенты требовали выйти из предвыборной гонки

Скамейка претендентов на пост главы Незалежной чуть не стала короче еще на одного участника. Кандидата Ю.Тимошенко пытались вывести из игры, предлагая взятку в размере 5 млн гривен. Речь, правда, идет не о Юлии Тимошенко, главе "Батькивщины", а ее однофамильце Юрии Тимошенко, самовыдвиженце. Он сам обратился в Генпрокуратуру с жалобой, что на него оказывают давление. В результате злоумышленники были пойманы с поличным.

"Генпрокуратура совместно с ГБР и СБУ задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться", – сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

Задержанным предъявлено обвинение по статье 157 ч 3 (препятствование осуществлению избирательного права).

По данным издания theБабель, взятку Тимошенко хотели дать глава Партии защитников Украины Тарас Костанчук и Александр Ищенко. Оба – бывшие активные участники АТО.

Между тем, в "Батькивщине" считают, что эту историю придумали в штабе Петра Порошенко, чтобы отвлечь внимание от скандала с попыткой купить голоса избирателей в пользу действующего президента, с одной стороны, и наоборот, разжечь неприятную возню вокруг фамилии Тимошенко.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. ЦИК зарегистрировал 44 кандидата, но позже лидер партии "Самопомощь", мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру в пользу лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, пишет РИА ФАН. Затем первый заместитель командующего Сил специальных операций (ССО) ВСУ Сергей Кривонос отказался от участия в выборах в пользу Порошенко.