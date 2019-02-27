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Киев обяжут пустить российских наблюдателей на выборы

Фото ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе
Москва направит в Незалежную около 20 человек

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ готовит для аккредитации списки краткосрочных наблюдателей за выборами президента Украины. В них будут включены представители от всех государств-участниц европейской организации, в том числе из России. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Бюро Томас Раймер.

"Мое понимание заключается в том, что российские власти предложили людей для участия в наблюдательной миссии БДИПЧ краткосрочными наблюдателями", – сказал в интервью агентству УНИАН Раймер.

Миссия краткосрочных наблюдателей заключается в том, что они въезжают в страну, где должны пройти выборы, за несколько дней до голосования, чтобы следить непосредственно за его процессом.

В комментарии ТАСС пресс-секретарь уточнил, что Москва направляет на Украину около 20 человек. Он отметил, что подготовка соответствующих списков властям Незалежной для аккредитации является стандартной процедурой согласования кандидатур.

Фото ИТАР-ТАСС/ Виталий Грабар

Напомним, 7 февраля Верховная рада приняла закон, запрещающий гражданам Российской Федерации быть наблюдателями на президентских, парламентских или местных выборах как лично, так и в составе международных организаций. Накануне, 26 февраля, президент Украины Петр Порошенко подписал данный документ. Закон вступает в силу уже в нынешнюю пятницу.

На этом фоне сначала наш МИД заявил, что направит двух наблюдателей в Незалежную отследить за предвыборной гонкой, но потом на Смоленской площади передумали, поскольку увидели угрозу безопасности для россиян. Однако спустя несколько дней в дипведомстве уведомили, что на выборы, которые должны состояться 31 марта в соборной, все-таки Россия отправит краткосрочных наблюдателей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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