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Порошенко отказался от мира в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com
Киев задумал провокацию перед выборами

Президент Украины Петр Порошенко может прекратить конфликт с Донбассом и вернуть стране мир и безопасность, но не хочет. В этом убежден депутат Верховной рады, кандидат в президенты от фракции "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" Александр Вилкул.

"У действующего президента есть все инструменты для того, чтобы установить мир в Донбассе. Нет только политической воли", - подчеркнул Вилкул.

Он отметил, что это прекрасно понимают политики в Европе. Раньше в Киеве признали, что Украина теряет поддержку Запада.

Фото: vk.com/avzhuravko

Между тем, похоже, сейчас война с Донбассом стала еще одним элементом предвыборной игры Порошенко. Накануне жители Киева могли наблюдать, как на восток отправляются эшелоны с танками.

"Порошенко продолжает бряцать металлолом и показывать свои захудалые мускулы", – прокомментировал это событие бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

"Уверен, что вся эта эскалация и нагнетание военной истерии ему не помогут и приведут к очередному трагическому фиаско", – отметил экс-депутат.

При этом жителям Украины и западных стран ситуация подается так, будто Киев ведет на востоке оборонительные действия. Кто-то верит.

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Николай ВИКТОРОВ
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