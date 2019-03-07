Киев задумал провокацию перед выборами

Президент Украины Петр Порошенко может прекратить конфликт с Донбассом и вернуть стране мир и безопасность, но не хочет. В этом убежден депутат Верховной рады, кандидат в президенты от фракции "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" Александр Вилкул.

"У действующего президента есть все инструменты для того, чтобы установить мир в Донбассе. Нет только политической воли", - подчеркнул Вилкул.

Он отметил, что это прекрасно понимают политики в Европе. Раньше в Киеве признали, что Украина теряет поддержку Запада.

Между тем, похоже, сейчас война с Донбассом стала еще одним элементом предвыборной игры Порошенко. Накануне жители Киева могли наблюдать, как на восток отправляются эшелоны с танками.

"Порошенко продолжает бряцать металлолом и показывать свои захудалые мускулы", – прокомментировал это событие бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

"Уверен, что вся эта эскалация и нагнетание военной истерии ему не помогут и приведут к очередному трагическому фиаско", – отметил экс-депутат.

При этом жителям Украины и западных стран ситуация подается так, будто Киев ведет на востоке оборонительные действия. Кто-то верит.