Предвыборная гонка дорого обошлась действующему президенту Украины

Ради победы на выборах лидер Незалежной Петр Порошенко готов на любые шаги, даже подкуп ненавистных агрессоров. Чтобы получить компрометирующие материалы на соперницу – главу "Батькивщины", экс-премьера Юлию Тимошенко, он отправил в Москву доверенное лицо, снабдив его огромной суммой денег. Об этом рассказал военный обозреватель Виктор Баранец в эфире интернет-канала NewsFront, сообщает "ПолитНавигатор".

"Петр Алексеевич … послал сюда, в Москву, гонца, чтобы за любые деньги здесь было выкуплено уголовное дело Тимошенко, которая должна российскому Министерству обороны аж 400 миллионов долларов. Это еще по "газовому делу" 95-96 года", – сообщил Баранец.

Впрочем, Тимошенко оказалась тоже не лыком шита: еще до старта избирательной кампании ей удалось получить в свое распоряжение почти 30 уголовных дел, которые были заведены на Украине на Порошенко, но потом закрыты.

"Мне украинские разведчики, которые работают в обоих штабах, помогли добыть много интересных деталей, как в этом киевском серпентарии грызутся главные кандидаты на президентский пост", – поделился Баранец.

Ранее Тимошенко инициировала импичмент Порошенко, однако в Раде вопрос закрыли.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.