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Порошенко нашел компромат на Тимошенко в России

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Лишняя трата времени": Тимошенко выживает Порошенко
Предвыборная гонка дорого обошлась действующему президенту Украины

Ради победы на выборах лидер Незалежной Петр Порошенко готов на любые шаги, даже подкуп ненавистных агрессоров. Чтобы получить компрометирующие материалы на соперницу – главу "Батькивщины", экс-премьера Юлию Тимошенко, он отправил в Москву доверенное лицо, снабдив его огромной суммой денег. Об этом рассказал военный обозреватель Виктор Баранец в эфире интернет-канала NewsFront, сообщает "ПолитНавигатор".

"Петр Алексеевич … послал сюда, в Москву, гонца, чтобы за любые деньги здесь было выкуплено уголовное дело Тимошенко, которая должна российскому Министерству обороны аж 400 миллионов долларов. Это еще по "газовому делу" 95-96 года", – сообщил Баранец.

Впрочем, Тимошенко оказалась тоже не лыком шита: еще до старта избирательной кампании ей удалось получить в свое распоряжение почти 30 уголовных дел, которые были заведены на Украине на Порошенко, но потом закрыты.

Юлия Тимошенко. Фото: tymoshenko.ua

"Мне украинские разведчики, которые работают в обоих штабах, помогли добыть много интересных деталей, как в этом киевском серпентарии грызутся главные кандидаты на президентский пост", – поделился Баранец.

Ранее Тимошенко инициировала импичмент Порошенко, однако в Раде вопрос закрыли.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

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