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Тимошенко предложила Порошенко уйти

Юлия Тимошенко. Фото: tymoshenko.ua
"Леди Ю" призывает конфетного магната не терять времени зря

Газовая принцесса, экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина", а теперь еще и кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко предлагает действующему главе государства Петру Порошенко сделать ей подарок к Международному женскому дню. Как истинный джентельмен он должен уступить место женщине. По словам "леди Ю", конфетному магнату необходимо покинуть предвыборную гонку, поскольку ему ничего в ней не светит.  

"Петру Алексеевичу можно сняться. Судя по его последним уровням поддержки в обществе, это для него лишняя трата времени",

цитирует Тимошенко РИА "Новости". 

Украинцы будут выбирать будущего президента 31 марта. Возглавить страну мечтают более 40 кандидатов. Сейчас фаворитом кампании, по данным социологических опросов, является актер Владимир Зеленский, который выбился в лидеры в январе, сместив Юлию Тимошенко. Рейтинг нынешнего главы Незалежной пана Порошенко не превышает 20%.


Ксения АНДРЕЕВА
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