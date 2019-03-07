"Леди Ю" призывает конфетного магната не терять времени зря

Газовая принцесса, экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина", а теперь еще и кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко предлагает действующему главе государства Петру Порошенко сделать ей подарок к Международному женскому дню. Как истинный джентельмен он должен уступить место женщине. По словам "леди Ю", конфетному магнату необходимо покинуть предвыборную гонку, поскольку ему ничего в ней не светит.

"Петру Алексеевичу можно сняться. Судя по его последним уровням поддержки в обществе, это для него лишняя трата времени",

– цитирует Тимошенко РИА "Новости".

Украинцы будут выбирать будущего президента 31 марта. Возглавить страну мечтают более 40 кандидатов. Сейчас фаворитом кампании, по данным социологических опросов, является актер Владимир Зеленский, который выбился в лидеры в январе, сместив Юлию Тимошенко. Рейтинг нынешнего главы Незалежной пана Порошенко не превышает 20%.



