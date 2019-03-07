Общение президента со своим электоратом становится все более жестким

В последние дни избирательная кампания Петра Порошенко запомнилась прежде всего странным поведением самого кандидата – то шапку сорвет с головы девушки, то мужчину ухватит за нос. А на днях в Днепре его визит и вовсе закончился скандалом, который рискует ударить по и без того низкому предвыборному рейтингу.



Во вторник, 5 марта Порошенко встречался со своими днепровскими избирателями в одном из зрительских залов. Туда пришел местный активист Яков Днепровский, пожелавший выяснить у главы государства, что он думает по поводу наркотрафика, который накрыл город. Когда до него дошла очередь, за его спиной раздался женский крик – молодая девушка что-то хотела спросить про российского блогера Шария. На нее набросилась охрана и сторонники остальные избиратели. Активист попытался вмешаться, но тщетно – всех вывели из толпы.

"Создав ширму из флагов, молодых людей отвели в сторону, где мужчина с наушником в ухе передал парней группе титушек в балаклавах… Человек 15-20 спортивных ребят подбежало в нашу сторону. Одного нашего активиста, который снимал происходящее в прямом эфире ударили так, что он потерял сознание и сломал челюсть",

– приводит слова Днепровского "Русская весна".

Он взял пострадавшего под руки и потащил его к стоявшей рядом скорой помощи, однако медики отказались помогать, сославшись на то, то должны оказывать помощь только гостям мероприятия.

Активист вызвал такси и уже на нем довез своего соратника до больницы. При этом всю дорогу их машину преследовали те самые титушки. Один из них позже сфотографировал номер машины Якова, а уже спустя несколько часов авто полыхало во дворе. Активисту ничего не оставалось, кроме как грустно наблюдать за ее уничтожением в огне.

Яков Днепровский возглавляет организацию "Потон", которая борется с наркодилерами, продающими наркотики подросткам через аптеки. История с поджогом его машины не оставила равнодушными соотечественников. Они запустили протестный флешмоб "Петя, спали мою машину".