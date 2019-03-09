Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Бывший украинский министр раскрыл планы Порошенко после выборов

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Действующий пока президент Незалежной сидит на чемоданах

Глава государства наконец-то понял, что победить в борьбе за власть ему не удастся и готовит пути отхода.

Петр Порошенко обрек страну на "смерти и нищету", набивая карманы. Об этом заявил бывший министр экономики Украины Владимир Лановой. По его словам, лидер Незалежной намерен бежать из страны после выборов, которые он не сможет выиграть.

Высказался Лановой и о ситуации на Донбассе. Порошенко выгоден затянувшийся конфликт, считает бывший министр. Благодаря боевым действиям на этой территории президент получает огромные доходы, отметил он, напомнив о хищениях из оборонного бюджета и скандале с закупкой у некоторых российских предприятий контрабандных запчастей.

"В Украине существует более сотни полноценных военных предприятий, способных выпускать танки, самолеты, ракеты, подводные и надводные плавсредства, БТР и БМП и т.д., но деньги из бюджета идут не им, а предприятиям, с которыми договоры заключаются по указанию сверху",

пишет Лановой в статье для "Главреда".

Если Порошенко вовремя не покинет Украину, ему придется отвечать за все, что он сделал со страной за последние годы: слабую армию, коррупцию, нарушения избирательных прав.

Напомним, ранее лидер "Батькивщины" и кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что необходимо запустить процедуру импичмента украинского лидера. Политик сообщила о журналистском расследовании, которое вскрыло махинации окружения Порошенко в оборонном секторе.

"То, что журналистами было найдено, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенная гражданином Украины в ущерб суверенитета, территориальной ценности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности страны",

сказала она с трибуны Верховной рады.

Между тем готовящийся побег Порошенко активно обсуждают в Сети.

"держи бандюгу,что бы не удрал....", "А куда ему бежать. Его всё равно замочат, в конце концов. Никакие прятки не помогут... впочем, поделом! По нему давно верёвка плачет", "Какому-то киевскому портному заказали женское платье необъятного размера?" "А разве Порошня кровушки уже напился?" "Захотят везде достанут",

– пишут комментаторы.

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В деле о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга" всплыло убийство

Дипломата, расследовавшего трагедию, "убрали"

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей