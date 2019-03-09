Действующий пока президент Незалежной сидит на чемоданах

Глава государства наконец-то понял, что победить в борьбе за власть ему не удастся и готовит пути отхода.

Петр Порошенко обрек страну на "смерти и нищету", набивая карманы. Об этом заявил бывший министр экономики Украины Владимир Лановой. По его словам, лидер Незалежной намерен бежать из страны после выборов, которые он не сможет выиграть.

Высказался Лановой и о ситуации на Донбассе. Порошенко выгоден затянувшийся конфликт, считает бывший министр. Благодаря боевым действиям на этой территории президент получает огромные доходы, отметил он, напомнив о хищениях из оборонного бюджета и скандале с закупкой у некоторых российских предприятий контрабандных запчастей.

"В Украине существует более сотни полноценных военных предприятий, способных выпускать танки, самолеты, ракеты, подводные и надводные плавсредства, БТР и БМП и т.д., но деньги из бюджета идут не им, а предприятиям, с которыми договоры заключаются по указанию сверху",

– пишет Лановой в статье для "Главреда".

Если Порошенко вовремя не покинет Украину, ему придется отвечать за все, что он сделал со страной за последние годы: слабую армию, коррупцию, нарушения избирательных прав.

Напомним, ранее лидер "Батькивщины" и кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что необходимо запустить процедуру импичмента украинского лидера. Политик сообщила о журналистском расследовании, которое вскрыло махинации окружения Порошенко в оборонном секторе.

"То, что журналистами было найдено, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенная гражданином Украины в ущерб суверенитета, территориальной ценности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности страны",

– сказала она с трибуны Верховной рады.

Между тем готовящийся побег Порошенко активно обсуждают в Сети.

"держи бандюгу,что бы не удрал....", "А куда ему бежать. Его всё равно замочат, в конце концов. Никакие прятки не помогут... впочем, поделом! По нему давно верёвка плачет", "Какому-то киевскому портному заказали женское платье необъятного размера?" "А разве Порошня кровушки уже напился?" "Захотят везде достанут",

– пишут комментаторы.

