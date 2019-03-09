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Националисты атаковали администрацию Порошенко

Фото: www.globallookpress.com
Украинцы требуют наказать участников коррупционных схем в оборонке

На площади перед администрацией президента собралось около двух тысяч человек. Митинг закончился столкновениями с силовиками. Об этом пишет УНИАН.

По словам одного из журналистов, побывавших на месте, в ход пошли слезоточивый газ и дымовые шашки.

Радикалы требовали ареста бывшего замсекретаря СНБО Олега Гладковского, которого не так давно уволил Петр Порошенко. Напомним, теневые схемы в оборонном секторе всплыли аккурат перед выборами. Ранее кандидат в президенты Незалежной Юлия Тимошенко потребовала импичмента пана Петро, ссылаясь на журналистское расследование.

Позже выяснилось, что в администрации Порошенко нет – он уехал в Черкассы, где собирался принять участие в митинге. Акцию протеста быстренько свернули. Кое-кто из радикалов призвал отправиться вслед за главой государства и разыскать его. У президента хотят спросить, собирается ли он наказать виновных.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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