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Порошенко предсказали побег

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Политики просчитали варианты развития событий

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко считает, что в случае проигрыша на президентских выборах действующий лидер Украины Петр Порошенко может уехать из страны в Молдавию или Испанию. 

По мнению Лещенко, в обществе есть серьезный запрос на то, чтобы наказать Порошенко. Испания и Молдавия выбраны как места побега не случайно: в знойной европейской стране у украинского президента есть недвижимость, а в соседней Молдавии живет бизнес-партнер Петра Алексеевича, олигарх Владимир Плахотнюк.

В ролике, выложенном на Youtube, депутат подчеркнул, что Порошенко заслуживает наказания из-за коррупции – собственной и своих друзей. Сергей Лещенко состоял в "Блоке Петра Порошенко", однако недавно он подал заявление о выходе из фракции.

О том, что Порошенко собирается удариться в бега, если проиграет, ранее заявил на портале "Главред" экс-министр экономики Украины Владимир Лановой. Выборы украинского президента состоятся 31 марта.

Валентина МАЙОРОВА
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