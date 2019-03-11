Нибиру
- Оумуамуа – в космосе появилась новая Нибиру
- Армагеддон близко: всадниками Апокалипсиса оказались пришельцы с Нибиру
- Нибиру столкнет Марс с Землей
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко считает, что в случае проигрыша на президентских выборах действующий лидер Украины Петр Порошенко может уехать из страны в Молдавию или Испанию.
По мнению Лещенко, в обществе есть серьезный запрос на то, чтобы наказать Порошенко. Испания и Молдавия выбраны как места побега не случайно: в знойной европейской стране у украинского президента есть недвижимость, а в соседней Молдавии живет бизнес-партнер Петра Алексеевича, олигарх Владимир Плахотнюк.
В ролике, выложенном на Youtube, депутат подчеркнул, что Порошенко заслуживает наказания из-за коррупции – собственной и своих друзей. Сергей Лещенко состоял в "Блоке Петра Порошенко", однако недавно он подал заявление о выходе из фракции.
О том, что Порошенко собирается удариться в бега, если проиграет, ранее заявил на портале "Главред" экс-министр экономики Украины Владимир Лановой. Выборы украинского президента состоятся 31 марта.
Дипломата, расследовавшего трагедию, "убрали"
Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям