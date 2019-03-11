Новый Майдан прикроет следы крупных хищений в Киеве

На Украине посчитали ущерб от "народных волнений"

Каждый "майдан" отнимал у экономики Незалежной часть валового внутреннего продукта (ВВП). Третьей "революции" экономика государства уже не переживет. Но нынешние власти подталкивают народ к волнениям, потому что им нужно скрыть масштаб хищений из казны. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

"Все, что власти делают, идет во вред Украине сегодняшней и будущей. Прямые иностранные инвестиции, о которых они говорят как о подъеме экономики, за 2018 г. составили $1,5 млрд. Это самый маленький показатель за 15 лет", – отметил депутат в эфире телеканала "112 Украина".

Он напомнил, что после каждого Майдана ситуация в стране становилась все хуже и хуже в экономическом плане. Ужасающие показатели знают все специалисты, но от народа это пытаются скрыть.

"Первый майдан был более спокойным, но привел к потере 10% ВВП, – указал Рабинович, напомнив, что во время Второй мировой войны СССР лишился 4,7% своего ВВП. – Это значит, что крах абсолютный украинской экономики", – сделал вывод депутат.

Результатом госпереворота в 2014 г. стало еще минус 10% ВВП так и не восстановившейся экономики, да к тому же потеря части территории.

"Поэтому, когда говорят, что скоро будет третий майдан, я говорю: вы что, хотите полностью развалить государство, чтобы не осталось Украины?", – подчеркнул депутат.

Между тем Киев всеми своими действиями стремится развалить государство. Это нужно, чтобы скрыть последствия больших хищений, приводит телеканал "360" слова Рабиновича. По мнению депутата, сейчас на Украине наблюдается "полный развал во всех отраслях", и будущее страны видится печальным.

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