Вопрос с импичментом Порошенко решился

Команда лидера Незалежной разбегается

У депутатов Верховной рады отобрали игрушку. Едва они начали раскачиваться и подписывать листы в поддержку инициированного Юлией Тимошенко импичмента президента Украины Петра Порошенко, как процесс официально заблокировали. Соответствующее распоряжение дал первый замруководителя аппарата Верховной рады Петр Боднар.

"Распоряжением аннулируются выданные 26 февраля 2019 года бланки для сбора подписей народных депутатов", – пишет "Царьград".

Глава "Батькивщины", соперник нынешнего президента на выборах Юлия Тимошенко, призвала к импичменту после того, как в открытом доступе оказались данные расследования, проведенного журналистами Bihus.info. Там утверждалось, что команда Порошенко организовала схему хищений средств, предназначенных для армии. Этих обвинений было бы достаточно, чтобы Рада большинством голосов инициировала расследование, а затем импичмент. Но нардепов этой возможности лишили.

Фактически Тимошенко с Порошенко вступили в личный бой, считает глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

"Если Юлия Тимошенко не сможет убрать Порошенко с гонки или уничтожить его морально, тогда она проиграет выборы", – уверен эксперт.

Это понимает и Порошенко, поэтому он не поскупится на подкуп "кого нужно", отметил Колташов в интервью Nation News. По его мнению, у действующего президента есть большая поддержка в виде олигархической среды, которой не выгодна смена власти на Украине. Поэтому будет сделано все, чтобы не дать Тимошенко или кому-либо другому победить.

Но не стоит заблуждаться, идеализируя Тимошенко, предупреждает эксперт.

"Тимошенко, если выиграет, то будет заниматься тем же, чем и Порошенко, – перераспределять деньги в пользу своей группировки. У Тимошенко есть только одно преимущество – она не участвовала в политике с 2014 года", – сказал Колташов.

Впрочем, не все приближенные Порошенко уверены в его неуязвимости. Некоторые, напротив, спешат дистанцироваться от него еще до выборов. Накануне о своей отставке объявил советник главы государства, бывший и.о. министра финансов экономист Игорь Уманский. Он заявил, что администрация президента не слушала его рекомендаций по бюджету и банковскому сектору, в итоге экономика страны оказалась в яме.

Ранее Порошенко уволил советника по вопросам здравоохранения Ольгу Богомолец и советника по образованию Игоря Смешко, напоминает "Украина.ру". Оба стали соперниками в президентской гонке.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. ЦИК зарегистрировал 44 кандидата. В тройке лидеров – комик Владимир Зеленский, экс-премьер Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.