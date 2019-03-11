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Порошенко отстал от Зеленского на полпути

Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Фото: Утро.ру
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Лидер предвыборной гонки оставил с носом авторитетных украинских политиков

Актер Владимир Зеленский уходит в отрыв от ближайших конкурентов в борьбе за президентское кресло на Украине. Сейчас за него готовы отдать голоса треть жителей Незалежной. Таковы данные опроса общественного мнения, проведенного Центром исследований и коммуникаций "Актив групп" 2-5 марта.

В принципе тройка лидеров предвыборной гонки не изменилась. На втором месте идет действующий президент Украины Петр Порошенко, на третьем – глава "Батькивщины" экс-премьер Юлия Тимошенко. Вопрос только в уровне электоральной поддержки. Если за Зеленского хотят голосовать 32,9% избирателей, то за Порошенко всего 17,5%, а за Тимошенко – 15,1%. То есть они вдвоем едва набирают столько голосов, сколько один шоумен.

На четвертом месте рейтинга расположился лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко (12,0%). Топ-5 замыкает Юрий Бойко с 6,5%. Большая часть кандидатов набирает менее 1%.

Фото: new.activegroup.com.ua

Опрос проводился в начале марта во всех регионах страны, кроме Донбасса.

Эксперты полагают, что после голосования 31 марта будет объявлен второй тур, в который выйдут Зеленский и кто-то из остальных четырех кандидатов из группы лидеров. Но победа останется за актером, предрекают социологи.

Фоторепортаж
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Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Николай ВИКТОРОВ
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