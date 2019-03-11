Киеву дали шанс сохранить транзит газа

На Западе изучили зависимость газовых доходов Украины от исхода выборов

В ближайшее время на европейском энергетическом рынке начнутся значительные перемены. С началом эксплуатации российского газопровода "Северный поток-2" трубопроводы, проходящие через Украину, окажутся заблокированы. В результате Европе придется привыкать к новой системе распределения топлива из РФ, а Киеву – к потере дохода за транзит в размере около $3 млрд в год. Об этом пишет газета Financial Times.

Впрочем, для Незалежной все может оказаться не так печально. Дело будет зависеть от исхода президентских выборов, приводит "Газета.ру" мнение британского издания. К примеру, при победе Юлии Тимошенко Россия вполне может согласиться сохранить значительный объем транзита через Украину, а "Северный поток-2" использует для наращивания экспорта газа в ЕС.

Ранее в Москве отмечали, что готовы сохранить перекачку газа через территорию Незалежной, если там будет стабильная политическая обстановка, а условия транзита окажутся коммерчески выгодными для всех.

Выборы на Украине запланированы на 31 марта. Согласно последнему опросу общественного мнения, среди кандидатов с большим отрывом лидирует комик Владимир Зеленский, второе и третье места делят Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.