Тимошенко призвала Порошенко сняться с выборов

Глава Незалежной должен пойти под суд за коррупцию в Вооруженных силах страны

Действующий президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, должен снять свою кандидатуру с выборов на фоне разоблачения коррупционных схем в армии. К этому главу государства призвала одна из его сильных конкурентов на высший пост в стране, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Президент – преступник, он отмывал деньги армии. Это сегодня уже очевидно, об этом уже писали и мировые издания... Он должен снять с себя иммунитет и отвечать перед законом",

– сказала сегодня "газовая принцесса" во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов Верховной рады.

"Порошенко и его подельники после выборов будут привлечены к уголовной ответственности за коррупцию в армии и отмывание и выведение средств через свои предприятия в офшоры", – заявила пани Тимошенко.

Она напомнила, что ее фракция пыталась в связи с последними разоблачениями инициировать импичмент президента, однако однопартийцы поняли, что в настоящий момент такой воли ни в Раде, ни в Генпрокуратуре, ни в Верховном суде нет.

"Потому что большинство в парламенте – это подельники, генпрокурор – это кум, а Верховный суд создан как карманная структура действующего президента", – подчеркнула она.

Юлия Владимировна возмутилась тем фактом, что в то время, когда простые украинцы отдавали последние копейки на военный налог, когда западные государства направляли деньги собственных налогоплательщиков на помощь Незалежной, через завод "Ленинская кузница", через корпорацию "Богдан" в интересах Петра Алексеевича отмывались и выводились за рубеж на оффшорные счета государственные средства, в том числе и из оборонного бюджета.





Ранее экс-министр экономики Украины Владимир Лановой предположил, что "шоколадный король" уже готовится к тому, чтобы сбежать из страны, поскольку осознает, что победы на выборах 31 марта ему не одержать. По его мнению, оставаться в соборной пану Порошенко нельзя из-за угрозы оказаться под следствием из-за масштабных хищений из оборонного бюджета и скандала с закупкой у ряда российских предприятий контрабандных запчастей.

Как считает депутат Рады Сергей Лещенко, покинувший фракцию "Блок Петра Порошенко", лидер нации может мигрировать в Молдавию или Испанию.

