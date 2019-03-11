Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Тимошенко призвала Порошенко сняться с выборов

Юлия Тимошенко. Фото:tymoshenko.ua
Глава Незалежной должен пойти под суд за коррупцию в Вооруженных силах страны

Действующий президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, должен снять свою кандидатуру с выборов на фоне разоблачения коррупционных схем в армии. К этому главу государства призвала одна из его сильных конкурентов на высший пост в стране, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Президент – преступник, он отмывал деньги армии. Это сегодня уже очевидно, об этом уже писали и мировые издания... Он должен снять с себя иммунитет и отвечать перед законом",

– сказала сегодня "газовая принцесса" во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов Верховной рады.

"Порошенко и его подельники после выборов будут привлечены к уголовной ответственности за коррупцию в армии и отмывание и выведение средств через свои предприятия в офшоры", – заявила пани Тимошенко.


Она напомнила, что ее фракция пыталась в связи с последними разоблачениями инициировать импичмент президента, однако однопартийцы поняли, что в настоящий момент такой воли ни в Раде, ни в Генпрокуратуре, ни в Верховном суде нет.

"Потому что большинство в парламенте – это подельники, генпрокурор – это кум, а Верховный суд создан как карманная структура действующего президента", – подчеркнула она.

Юлия Владимировна возмутилась тем фактом, что в то время, когда простые украинцы отдавали последние копейки на военный налог, когда западные государства направляли деньги собственных налогоплательщиков на помощь Незалежной, через завод "Ленинская кузница", через корпорацию "Богдан" в интересах Петра Алексеевича отмывались и выводились за рубеж на оффшорные счета государственные средства, в том числе и из оборонного бюджета.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Ранее экс-министр экономики Украины Владимир Лановой предположил, что "шоколадный король" уже готовится к тому, чтобы сбежать из страны, поскольку осознает, что победы на выборах 31 марта ему не одержать. По его мнению, оставаться в соборной пану Порошенко нельзя из-за угрозы оказаться под следствием из-за масштабных хищений из оборонного бюджета и скандала с закупкой у ряда российских предприятий контрабандных запчастей.

Как считает депутат Рады Сергей Лещенко, покинувший фракцию "Блок Петра Порошенко", лидер нации может мигрировать в Молдавию или Испанию.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Последние минуты разбившегося "Боинга": как погибали россияне

Трагедия унесла жизни 157 человек

Жить дорого: проклятье Крымского моста изменило жизнь полуострова

Тревогу забили в стремительно нищающей соседней стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей