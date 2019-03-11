Зеленский вывел из себя патриотов шуткой про украинскую армию

Бодающийся с коровой баран пятилетней давности вызвал гнев пользователей Сети

В соцсетях бурно и в большинстве своем нецензурно отреагировали на выпуск шоу студии "Квартал 95", в котором юмористы жестко высмеяли украинскую армию, пошутив над ее слабостью. На выступление "квартальщиков", а вернее, крохотную его часть обратил внимание блогер Михаил Голуб, разместивший в Twitter 18-секундный ролик.

Поскольку одним из создателей студии является кандидат в президенты Украины актер Владимир Зеленский, то весь гнев от увиденного вылился именно на него.

В опубликованном в Сети ролике двое артистов зачитывали свои комментарии к забавным видеокадрам. Так, на одном из них баран сначала пятится задом на некоторое расстояние от коровы, разбегается и мчится на нее. Однако, подбежав к рогатой скотине, резко останавливается, издавая неприличный звук.

"Украинская армия готова в любую секунду нанести сокрушительный удар по оккупантам", – оценил картину Евгений Кошевой.

Тут же в зале раздались бурные аплодисменты и хохот. Оператор перевел камеру на зрителей и продемонстрировал, что шутка "квартальщиков" им понравилась.

Украинские пользователи между тем весьма критически отреагировали на эту миниатюру, предположив, что после подобных слов в адрес ВСУ поддержка электората Зеленского может уменьшиться в разы. Впрочем, возмущение вызвали и сами зрители шоу, которых традиционно для постмайданной Незалежной обозвали "ватой".

Далее самые приличные комментарии с сохранением орфографии и пунктуации:

"вопрос еще, что смешного в этом видео... два полупокера в костюмах рубашках читают написанные целым коллективом "шутки", просто дно...", "Когда бы это не было снято,это мерзко . Квартал это сборище моральных и физических уродов", "Перегибы Кошевого на местах", "Паяц унижающий достоинство своей армии -кандидат?!…. Кто-то кажется заигрался с клоунами..."

Однако нашлись и те, кому позиция Зеленского и компании показалась уместна:

"Демократичненько", "Михаил очень вас уважаю, всегда с интересом читаю ваши твитты. Но здесь вы ошибаетесь. Задача Зеленского уничтожить институт Президенства. Так как он нам больше не нужен, мы Парламентская республика. Президент – это главная клоака нашей страны, раковая опухоль, анахронизм", "Ролик, к сожалению, правдивый как раз", "Михаил, поясните, пожалуйста, кто подпадает под категорию вата? Сюда так много людей стали относить, что не понятно кто есть мифической "ватой". Ибо сейчас поголовно используется как и мифические "биндеровцы", "бендеровцы" и "бандеровцы", "Вы юмористу юмор ставите в укор, а остальные кандидаты воры и убийцы, а у Зеленского только несколько неудачных шуток, он самый чистый кандидат и надо радоваться что честный человек может выиграть выборы...", "Правда всегда тяжкий груз. Умение посмеяться над собой, удел сильных........"

И только один человек под постом заметил, что это был выпуск шоу от апреля 2014 года. Необходимо добавить, что ряд пользователей на YouTube считают, что данный выпуск стал "самым пошлым" за все существование "Вечернего квартала". Осталось непонятным, зачем блогер выудил из архивов пятилетней давности выступление "квартальщиков".

Тем временем Зеленский уверенно лидирует в предвыборной гонке. По итогам соцопроса, проведенного компанией Active Group, выяснилось, что шоумена поддерживают около трети украинцев.