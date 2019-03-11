"Честные выборы" на Украине по-американски стравливают некогда соратников по Майдану

Последние акции украинских националистов, которые они устраивают против действующего президента страны Петра Порошенко на фоне коррупционного скандала в армии, могли быть спланированы министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Отношения между главой государства и полицейским шефом уже давно разладились.

Напомним, 9 марта представители Национального корпуса пытались заблокировать кортеж Порошенко в Черкассах. Активисты жгли файеры и дымовые шашки, устроили драку с сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего пострадали 22 силовика. Комментируя случившееся в своем Facebook, Аваков обещал наказать радикалов "за хардкор", однако указал на "праведный гнев на коррупционное преступление" в оборонке, который якобы двигал националистами. Министр назвал их "справедливо протестующими" против мздоимства, и вообще оценил радикалов как "настоящих патриотов".

"МВД открыто заявляет, что будет стоять на страже "честных выборов", а это коренным образом противоречит интересам действующего президента",

– считает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, который высказал мнение о происходящем в последние дни порталу News.ru.





По его словам, у Вашингтона возникла дилемма: с одной стороны, США хотят, чтобы Порошенко был переизбран на второй срок; с другой стороны, американцы не готовы к тому, чтобы на Украине выборы прошли с нарушениями.

"Поэтому, видимо, Запад делегировал Авакову обязанности обеспечить хотя бы видимость честного народного волеизъявления. В этом смысле нельзя точно утверждать, играет ли сейчас Аваков против Порошенко или наоборот, находится на его стороне, корректирует его действия", – сказал политолог.

Бывший член фракции "Блок Петра Порошенко", а ныневнефракционный депутат Верховной рады Сергей Лещенко отметил, что события в Киеве, а затем в Черкассах произошли синхронно, а значит, радикалами управляли и координировали из единого центра.

"Любой анализ показывает, что Аваков это сделал, чтобы показать Порошенко его место.... Эта ситуация только начало. Аваков показал зубы, и у него есть еще арсенал, с помощью которого он эти зубы может продолжить показывать", – объяснил выступления националистов Лещенко.

Не далее, как в сегодня радикалы пытались сорвать выступление Порошенко Житомире. Они прибыли в центр города с плакатами "Свинарчуков за решетку!", "Свиноборонпром!" и через громкоговоритель перебивали речь президента, сообщает УНИАН.

Судя по всему, у армии известного журналиста и блогера Анатолия Шария, которая "донимает" вопросами на почти всех митингах Порошенко, выводя того из себя, появились конкуренты.

А выборы уже близко.

