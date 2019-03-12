В прямом эфире украинского телеканала показали настоящий предвыборный план участников кампании

Встречи с электоратом для Порошенко все чаще оборачиваются скандалами, вызванными главным образом довольно наплевательским отношением к ним самого кандидата. Вероятно, это связано с тем, что настоящая работа с избирателями скрыта от лишних глаз. Схему такой теневой работы раскрыл не кто иной, как глава МВД Украины Арсен Аваков.



Во время своего выступления на украинском телевидении Аваков рассказал про то, как один неназванный "провластный кандидат" использует админресурс для скупки голосов, причем покупаются в основном голоса самых низов общества. На имени Порошенко он старался не делать акцент, но все поняли, что речь идет, конечно, о действующем президенте.

"Один из штабов провластного кандидата, команды, нанимает агитаторов, агитаторы выбирают сто человек, как правило, самых бедных, идут к ним в квартиры, спрашивают: а вы готовы поддержать нашего кандидата, вот, мы готовы вам помочь. Из ста человек тридцать говорят: да, мы готовы",

– сказал глава МВД в эфире телеканала ICTV.

После этого имена избирателей вносят в список, которые относят в райсовет или собес и просят у руководителей денег для малоимущих. Просят, как правило, немного – по тысяче гривен на человека. Когда деньги выделены, активисты обзванивают людей и еще раз напоминают им об их гражданском долге – проголосовать за "правильного" кандидата. По словам Авакова, такие случаи наблюдаются по всей стране. Министр даже показала на телекамеру крупное полотно с начертанной схемой "работы" с электоратом.

Впрочем, подобными методами борьбы не брезгуют иногда и другие кандидаты, отметил он. На этом попадались члены штабов Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко и Сергея Таруты.