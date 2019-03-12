Петр Алексеевич пошел по неверному пути Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко вынужден был спасаться бегством после выступления в Житомире - радикалы, которые днем ранее заставили украинского лидера свернуть встречу в Черкассах, вновь поставили гаранта в неловкое положение.

На появившихся в Сети фотографиях видно, как Порошенко с решительным лицом, не разбирая дороги, шлепает прямо по лужам, стремительно убегая от разбушевавшихся избирателей. Интернет-комментаторы не пощадили самолюбие украинского лидера:

"После томоса по воде ходит ))", "народ Пете: Петя... мы же пришли за бабло, должны аплодировать..... кудаааа, ты, Петя??? Ахахахаха", "Стыд и срам((((Везет нам на президентов((( ", "Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам... лалалалала", "Беги, Петя, беги", "Успеет добежать до Канадской границы?"

А опубликовавший фотографию бывший народный депутат Александр Онищенко на страничке в Facebook написал: "Вдруг вспомнил, как он Саакашвили по крышам гонял...". Онищенко поддержал журналист Андрей Манчук:

"А ты кто такой? Давай, до свиданья! Давай, иди, гуляй – до свиданья!".

Эпичное бегство Порошенко Манчук назвал картиной, "достойной кисти Брейгеля-отца".

Другие политики не раз предрекали Петру Алексеевичу нелестную судьбу. Так, его соперник на выборах Владимир Зеленский заявил, что Порошенко после выборов может сесть в тюрьму, а депутат Рады Сергей Лещенко считает, что политик сбежит в Испанию или в Молдавию.

При этом глава молдавского общественного совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев рассказал НСН, что в Молдавии Порошенко "будет принят без особого энтузиазма".

