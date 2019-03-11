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Порошенко хочет ракету, способную долететь в тыл противника

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Лидер Незалежной напомнил украинцам, откуда родом Сергей Королев

В свете заморозки Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности Украина не связана никакими ограничениями относительно создания нового вооружения. С таким заявлением выступил действующий президент страны Петр Порошенко.

Посещая сегодня 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду на Житомирщине, глава государства поставил задачу оборонной промышленности работать над созданием высокоточных ракет. Он призвал соотечественников "не стесняться говорить о наших успехах и о перспективах в укреплении обороноспособности украинской армии и государства".

"Ваша бригада расположена на Житомирщине, на родине Сергея Королева. Отсюда с Житомирщины родом украинское ракетостроение. Мы вспомнили о нем пять лет назад. И уже кое-что из его последних разработок наконец воплощается в жизнь", – цитирует Порошенко его пресс-служба.

По словам президента, Киев до "недавнего времени" обязан был придерживаться различных ограничений в связи с действием ДРСМД. Традиционно для постмайданной соборной, которая живет и действует в унисон со старшими товарищами из Вашингтона, он обвинил Россию в разрушении данного договора.

Фото: www.globallookpress.com

"Все, в том числе и наши партнеры, делают необходимые выводы", – отметил Порошенко.

"Ставим задачу сейчас конструкторским бюро и оборонной промышленности: нам нужно высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное в ответ на агрессию поражать цели далеко в тылу врага", – резюмировал лидер нации.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее объявил, что с 2 февраля Вашингтон начал шестимесячную процедуру выхода из договора. В ответ Москва 4 марта уведомила, что Россия официально прощается с ДРСМД, аргументируя это "необходимостью принятия неотложных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по Договору".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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