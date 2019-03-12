Украине показали единственный способ выжить

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Бывший кандидат в президенты, депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что у страны есть единственный шанс выжить.
По мнению Мураева, Незалежная может сохраниться как государство, только если она не будет состоять ни в каких блоках, будет проводить политику нейтралитета и предоставит максимальную свободу и культурную децентрализацию с особым статусом для каждого региона. В противном случае, шансов выжить у Украины не будет, подчеркнул парламентарий в эфире телеканала "Наш".
О том, что страна должна иметь внеблоковый статус ранее заявил и кандидат в президенты Украины Александр Викул, напоминает RT.
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