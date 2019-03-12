Украине показали единственный способ выжить

Киев должен придерживаться нейтральной политики

Бывший кандидат в президенты, депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что у страны есть единственный шанс выжить.

По мнению Мураева, Незалежная может сохраниться как государство, только если она не будет состоять ни в каких блоках, будет проводить политику нейтралитета и предоставит максимальную свободу и культурную децентрализацию с особым статусом для каждого региона. В противном случае, шансов выжить у Украины не будет, подчеркнул парламентарий в эфире телеканала "Наш".

О том, что страна должна иметь внеблоковый статус ранее заявил и кандидат в президенты Украины Александр Викул, напоминает RT.







