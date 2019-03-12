Германия лишит Украину газа

Киев забеспокоился о своем будущем

Глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев обеспокоен тем, что Незалежная останется без транзита российского газа из-за политики Германии, России и части украинской политической элиты.

На своей страничке в Facebook Коболев написал, что компания прилагает "максимум усилий" для того, чтобы российский газ продолжал идти через украинскую территорию и после 2019 года. Он также заявил, что в связи с необходимостью сохранения транзита необходимо обновить украинскую газотранспортную систему.

В текущем году заканчивается контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" о транзите голубого топлива, напоминает телеканал "360". В январе Россия, Украина и Еврокомиссия обсудили в Брюсселе вопрос о новом договоре, однако стороны не смогли договориться.