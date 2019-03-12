Глава Незалежной тайно подписал кабальный документ

Стала известна цена томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Президент Петр Порошенко в обмен на помощь Константинополя в отделении от Московского патриархата обещал передать Вселенскому патриархату госсобственность на Украине – все, на что укажет Константинополь. Об этом стало известно "Украинской правде".

О том, что Порошенко подписал секретное соглашение с патриархом Варфоломеем, стало известно практически сразу же. Во время визита главы Незалежной в Турцию 3 ноября 2018 г. появилось сообщение о том, что Киев и Константинополь заключили договор о взаимодействии. Однако детали стороны раскрыть отказались – дескать, пока не будут окончены все процедуры по предоставлению автокефалии.

Теперь, когда СМИ ознакомились с документом, стала понятна истинная причина столь высокой секретности. Накануне выборов Порошенко невыгодно признавать, что ради томоса он был готов раздать Украину по кусочкам. Теперь ему не отвертеться.

"Украина будет способствовать... приобретению в соответствии с законодательством Украины представительством Вселенского патриархата на Украине... зданий и помещений, других объектов собственности, необходимых для функционирования миссии "Ставропигия Вселенского патриархата на Украине", - говорится в соглашении.

Ранее правительство Украины выпустило постановление, в соответствии с которым Андреевская церковь и сопутствующие постройки в Национальном заповеднике "София Киевская" переданы "в постоянное бесплатное пользование представительству двора Вселенского патриархата". Сейчас в соборе проводят богослужения священники из Константинополя.

Киев получил томос об автокефалии ПЦУ в январе 2019 года.