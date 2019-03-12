Украина получит летальное оружие для удара по России

Соединенные Штаты вооружат Незалежную до зубов

Вашингтон выразил готовность обеспечить дополнительные поставки летального вооружения Киеву в свете "эскалации агрессии РФ в Черном и Азовском морях". Об этом объявил верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти на заседании комитета сената США по вооружению.



Помимо противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", речь также идет о военно-морских и снайперских системах, а также о боеприпасах. По мнению Скапаротти, поддержанные вооружением Военно-морские силы Украины смогут предотвратить новые кризисы в Черном и Азовском морях. Для окончательного согласования поставок вопрос должен еще пройти "политические обсуждения", добавил генерал.

Вопрос о поставках летального оружия Киеву рассматривался с 2015 г., но окончательное решение было принято лишь в марте 2018 г., после того как президент РФ Владимир Путин представил новейшие российские ракеты, передает УНИАН. Сумма помощи составила $47 миллионов. За эти деньги Киев получил 37 пусковых установок "Джавелин", включая два ПТРК для запчастей, 210 ракет к ним, тренировочные комплексы, тренинги по использованию ПТРК и их техническому обеспечению, услуги по транспортировке.

Судьба новых поставок зависит как от действий украинской власти, так и от политических раскладов в самой Америке, полагают эксперты из Незалежной. Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что заявление Скапаротти не означает, что вооружение будет передано Киеву в ближайшее время, ведь он лишь подтвердил старые обещания. По его словам, в США многие политики выступают против поставок, поскольку считают, что нельзя дразнить Россию, но сторонники этой идеи находятся в меньшинстве.

"Единственное, чего можно ожидать от России, так это только очередного напряжения на линии фронта. Но при этом наличие у Украины летального вооружения минимизирует вероятность эскалации конфликта. Кроме того, это снижает уровень потерь украинских войск. При отсутствии летального вооружения они могли бы быть намного большими. Россия получила еще раз подтверждение того, что Украина не одна в противостоянии ей, в случае необходимости нам всегда будет оказана поддержка если не военная, то военно-техническая. И это – фактор сдерживания российской агрессии",

– заявил Сунгуровский.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, США крайне заинтересованы в повышении боеспособности вооруженных сил Украины, чтобы они были реальным сдерживающим фактором против РФ. "К сожалению, наше руководство, в частности президент, делает все, чтобы спустить это дело на тормозах. Петр Алексеевич, по большому счету, саботирует военную реформу. Сразу после керченского инцидента нам предложили два американских фрегата. Где они? Где корабли Island, вопрос о которых мы два года решали, а теперь год не можем транспортировать?" – задается вопросом эксперт.

Он также отметил, что предложенная США техника – не новая, но она из действующего состава вооруженных сил США и потому способна "сдержать российского агрессора".

По прогнозу экспертов, выделение Украине нового летального вооружения с учетом законодательных процессов в США – вопрос одного-двух месяцев. Затормозиться он может только в виду нового коррупционного скандала в украинской военной сфере. Если этот фактор перевесит, вопрос отложится на неопределенный срок, по крайней мере до завершения выборной кампании. Это, по мнению украинских аналитиков, сыграет на руку Кремлю.