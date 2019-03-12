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Украину ткнули носом в нарушения договора с Россией

Фото: www.globallookpress.com
Незалежная полезла в НАТО, ущемляет права русских и не уважает выбор крымчан

Киев грубо нарушил многие положения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, заключенного между РФ и Украиной. В связи с этим Министерство иностранных дел России направило украинским коллегам ноту, приуроченную к прекращению действия договора с 1 апреля.

В послании перечислены все нарушения, допущенные украинской стороной. В частности, Москва отвергает претензии Киева в том, что соглашение морально устарело.

"Допускаем, что договор мог несколько устареть, все-таки подписан он был более 20 лет назад. Но произошло это явно не по вине Москвы, которая всегда заявляла о готовности к переговорам и обсуждению конкретных предложений по модернизации договорно-правовой базы, включая Договор о дружбе 1997 года",

говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте.

Киев не собирался модернизировать соглашение и при этом систематически нарушал его положения. Несмотря на обязательство не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против РФ, Украина в 2004 г. ратифицировала меморандум об обеспечении поддержки операций НАТО, а годом позже внесла поправки в военную доктрину страны, в которых говорилось, что цель страны – вступление в Североатлантический альянс. Никаких консультаций с Москвой при этом не проводилось.

Фото: www.globallookpress.com

На протяжении многих лет украинские власти грубо и систематически притесняют национальные, культурные и языковые меньшинства страны, продолжили в МИДе. Киев не выполнял обязательств по Договору о дружбе о создании равных возможностей и условий для изучения русского языка в стране. "Вместо этого майданные власти на протяжении ряда лет ведут целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения Украины", – заявили в министерстве.

Киев принял дискриминационный закон "Об образовании", установил языковые квоты в кино и на телевидении и фактически запретил ввоз с территории РФ печатной продукции, тем самым существенно ограничив право русскоязычного населения на получение объективной информации на родном языке, отмечает РИА ФАН.

Наконец, Незалежная продолжает отказывать народу Крыма в праве свободно распоряжаться своей судьбой, что также нарушает положения Договора о дружбе. В 2014 г. "крымчане, оказавшись перед реальной угрозой своей безопасности, воспользовались правом на самоопределение, гарантированным, к слову, не только двусторонним договором, но и уставом ООН, а также большинством основополагающих международно-правовых документов", однако Киев результаты волеизъявления жителей полуострова до сих пор не признает.

В заключение российские дипломаты призвали соседнюю республику "соблюдать свои двусторонние и международные обязательства не на словах, а на деле". "Ведь все антинародные действия майданных властей, которые под прикрытием борьбы с "агрессором" нарушают основополагающие права собственных граждан и пытаются разрушить традиционные многогранные связи между народами России и Украины, оставят о себе явно не добрую память, а суд истории неизбежно вынесет им свой суровый приговор", – подчеркивается в заявлении.

Андрей ФИЛАТОВ
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