Чистка команды перед выборами поможет лидеру Незалежной или победить, или избежать тюрьмы

Решение правительства Украины уволить главу национальной газовой компании "Нафтогаз" Андрея Коболева продиктовано желанием киевского руководства обезопасить свою шкуру. К такому мнению склоняется украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

"Перевожу с языка наших политиков: Коболева надо до смены власти спрятать в США, как экс-главу НБУ Гонтареву убрали в Англию, - написал политолог в Facebook. – Власть заметает следы своих преступлений с 2014 г. и прячет "фунтов", которые могут "сдать" Порошенко и Ко".

О том, что контракт с Коболевым, истекающий 22 марта, решено не продлевать, стало известно на прошлой неделе. Об этом объявил премьер Незалежной Владимир Гройсман, отметивший, что условия нового контракта, на исполнение которого будет объявлен конкурс, необходимо пересмотреть. Хотя еще совсем недавно в "Нафтогазе" сообщали, что Коболев останется во главе компании с ежемесячным окладом в размере 2,08 млн гривен, напоминают "Вести Украины".

Большая зарплата, а также регулярные премии топ-менеджера государственной компании не раз становились причиной скандала. И если сейчас, во время предвыборной гонки, убрать Коболева с поста, это может принести Порошенко очки – вот, дескать, налицо борьба за чистоту власти.

Другой посыл, который может позитивно отразиться на карьере Порошенко, заключается в том, что Коболев провалил переговоры по транзиту российского газа. Дескать, его надо наказать, а во главу компании поставить человека, который сможет договориться с "Газпромом". Теоретически, время на это у будущего руководителя "Нафтогаза" есть – договор с Москвой истекает 31 декабря 2019 года. Но практически – не Коболев же сам придумал конфликтовать с российской стороной и не идти на компромисс.

С другой стороны, Коболев слишком много знает. Он занял должность главы газового концерна сразу после госпереворота в Киеве в 2014 году. Если к власти на Украине придет новый президент, он вполне может инициировать расследование деятельности главы "Нафтогаза", который довел до уничтожения ГТС страны, а сам при этом шиковал. Понятно, что в этом случае Коболев не будет покрывать Порошенко с его командой. А его рассказ может дать повод о возбуждении уголовного дела против экс-президента по обвинению в госизмене.

Так что увольнение Коболева – наилучший выход для киевского руководства. За неделю до выборов он успеет сдать дела и спокойненько покинуть страну. А там посмотреть – если Порошенко удержится у власти, можно будет вернуться и потребовать новое теплое местечко. Не удержится – можно спокойно прожить за рубежом. Плацдарм там подготовлен.