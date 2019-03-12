Окружение главы Незалежной пытается бороться со слухами о его вредной привычке

Спичрайтер президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что распространенная в СМИ, конечно, в большинстве своем российских, информация о запоях главы государства является фейком. Он уверил, что лидер нации практически не злоупотребляет алкоголем.

"Даже в каких-то не очень частых для меня ситуациях, когда появлялись какие-то бокалы с шампанским или еще что-то, он не пьет, а скорее пригубливает",

– прокомментировал слухи Медведев в интервью телеканалу ZIK.

По его словам, президент 15-20 минут в день уделяет зарядке. Представитель администрации заметил, что Петр Алексеевич невероятно увлечен своей работой: он пребывает на посту 18 и более часов в сутки.





Также спичрайтер попытался ответить на вопрос журналиста о психологическом состоянии главы государства на фоне историй о шапках и телефонах, которые он в последнее время на митингах срывает-выбивает. Медведев и здесь появляющиеся видеокадры таких ЧП назвал фейками, которые часто появляются в "русскоязычных средствах информации", ролики монтируют, а посему узнать истину, что говорил и делал пан Порошенко нельзя. Однако да, "мы бываем эмоциональны в период предвыборной кампании", добавил чиновник.

Украинского президента не раз подозревали в появлении в нетрезвом виде на публике. Так, в ноябре 2018 г. на церемонии запуска аэроэкспресса Киев – Борисполь "шоколадный король" произнес восторженную речь с заплетающимся языком. А хваленый поезд сломался уже на следующий день.

Собственно, и местные политики, а не только российские СМИ, акцентируют внимание на пьянство главы государства. Ранее в том же ноябре экс-советник главы МВД Илья Кива рассказал, что Порошенко упивался алкоголем во время событий на Майдане в 2014-ом. По его данным, в Доме профсоюзов, где находился штаб демонстрантов, все было пропитано "коньяком, дорогой икрой и пьяными лицами", а сам будущий президент "вываливал на улицу бухой и еле языком волочил".

