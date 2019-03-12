Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Фотопобег Порошенко признали фейком

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
В Сети рано радовались: украинского лидера в Житомире оклеветали

Распространенная в СМИ и соцсетях фотография якобы убегающего с очередного митинга действующего президента Украины Петра Порошенко, на самом деле, аккуратно подрезана. В результате украинский лидер выглядит на снимке сбегающим, а в действительности он через лужи бежал к электорату. Но, как всегда, во всем виновата Москва или ее почитатели в Незалежной.

"Классический фейк, когда фото подрезаются. Надеюсь, у тех, кто его распространил, хватит смелости подать опровержение. P.S. Ни смелости, ни совести не хватит только пропагандистам из РФ и их прихвостням",

– написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.


Также он дал ссылку на автора снимка Леонида Шевчука, чью фотографию "использовала роспропаганда".

Однако это объяснение не успокоило пользователей интернета, а еще больше раздразнило. Тем паче выяснилось, что изобразили "шоколадного короля" до митинга в Житомире, куда прибыла толпа из "Национального корпуса" с мегафонами и оскорбительными для президента плакатами. Радикалы мотаются за лидером нации в его кандидатском предвыборном туре после коррупционного скандала в оборонке, составив таким образом, конкуренцию для "армии" известного журналиста и блогера Анатолия Шария, которые тоже пытаются задать Петру Алексеевичу вопросы мздоимстве на высшем уровне.

Далее комментарии с сохранением авторской пунктуации и орфографии:

"Шевчук, вы – инфантил. Неужели вы думаете, что люди такие же недалекие, как и вы? Сами же зафиксировали, что ДАЖЕ привезенные, типа "тысячи сторонников", окруженные МУСОРАМИ И СЕКСОТАМИ ...:)... "Зрадофилам посвящается"...:)... В принципе, то хорошо, что у оффшорного барыги такие не очень умные сторонники. Бывайте здоровые, "репортер", не простудитесь на работе...:)...", "президент который идет к людям привезены как свита на автобусах масовка", "...А, если честно, надо было в течение 5 лет вот так "бесшабашно" выходить к людям... а не только в последний месяц предвыборной "гонки"...", "И что нам теперь бежать голосовать за эту сволочь???? Он не заслужил за эти пять лет даже чтоб мы в его сторону смотрели!" " О, ще один автор фото, ще один дятел))"

Самый лайкнутый коммент оказался от жителя Житомира: "К этой гниде людей не подпускают. Только согнанное быдло свезенное автобусами".

Такое впечатление, что Незалежная недалеко оторвалась от зимы 2014 года. А судя по высказываниям украинцев, стало еще хуже, чем до президентства Виктора Януковича:

"Да-да, работает Порох, не покладая рук. Куда ни ткни, в любую сферу от оборонки до культуры, - везде мародерство и безбожный дерибан бюджета. И доход его за последний год вырос в 82 раза. Это потому что работает, не покладая рук. Янукович по сравнению с ним – дитя малое и неразумное".

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Раскрыта правда о пьянстве Порошенко: президент не пьет, он пригубливает

Окружение главы Незалежной пытается бороться со слухами о его вредной привычке

Жить дорого: проклятье Крымского моста изменило жизнь полуострова

Тревогу забили в стремительно нищающей соседней стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей