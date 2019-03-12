В Сети рано радовались: украинского лидера в Житомире оклеветали

Распространенная в СМИ и соцсетях фотография якобы убегающего с очередного митинга действующего президента Украины Петра Порошенко, на самом деле, аккуратно подрезана. В результате украинский лидер выглядит на снимке сбегающим, а в действительности он через лужи бежал к электорату. Но, как всегда, во всем виновата Москва или ее почитатели в Незалежной.

"Классический фейк, когда фото подрезаются. Надеюсь, у тех, кто его распространил, хватит смелости подать опровержение. P.S. Ни смелости, ни совести не хватит только пропагандистам из РФ и их прихвостням",

– написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

Также он дал ссылку на автора снимка Леонида Шевчука, чью фотографию "использовала роспропаганда".

Однако это объяснение не успокоило пользователей интернета, а еще больше раздразнило. Тем паче выяснилось, что изобразили "шоколадного короля" до митинга в Житомире, куда прибыла толпа из "Национального корпуса" с мегафонами и оскорбительными для президента плакатами. Радикалы мотаются за лидером нации в его кандидатском предвыборном туре после коррупционного скандала в оборонке, составив таким образом, конкуренцию для "армии" известного журналиста и блогера Анатолия Шария, которые тоже пытаются задать Петру Алексеевичу вопросы мздоимстве на высшем уровне.

Далее комментарии с сохранением авторской пунктуации и орфографии:

"Шевчук, вы – инфантил. Неужели вы думаете, что люди такие же недалекие, как и вы? Сами же зафиксировали, что ДАЖЕ привезенные, типа "тысячи сторонников", окруженные МУСОРАМИ И СЕКСОТАМИ ...:)... "Зрадофилам посвящается"...:)... В принципе, то хорошо, что у оффшорного барыги такие не очень умные сторонники. Бывайте здоровые, "репортер", не простудитесь на работе...:)...", "президент который идет к людям привезены как свита на автобусах масовка", "...А, если честно, надо было в течение 5 лет вот так "бесшабашно" выходить к людям... а не только в последний месяц предвыборной "гонки"...", "И что нам теперь бежать голосовать за эту сволочь???? Он не заслужил за эти пять лет даже чтоб мы в его сторону смотрели!" " О, ще один автор фото, ще один дятел))"



Самый лайкнутый коммент оказался от жителя Житомира: "К этой гниде людей не подпускают. Только согнанное быдло свезенное автобусами".

Такое впечатление, что Незалежная недалеко оторвалась от зимы 2014 года. А судя по высказываниям украинцев, стало еще хуже, чем до президентства Виктора Януковича:

"Да-да, работает Порох, не покладая рук. Куда ни ткни, в любую сферу от оборонки до культуры, - везде мародерство и безбожный дерибан бюджета. И доход его за последний год вырос в 82 раза. Это потому что работает, не покладая рук. Янукович по сравнению с ним – дитя малое и неразумное".

