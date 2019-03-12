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Зеленский развил тему "борща из Чебурашки" от Тимошенко

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Кандидаты в новые президенты Украины обменялись "любезностями" о старославянском блюде

Шоумен Владимир Зеленский спустя пару дней отреагировал на реплику лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, сравнившей претендующего на высший пост на Украине актера с "борщом из Чебурашки". Лидер президентской гонки высоко оценил ее слова, назвав их "лаем из соседнего села".

Свой спич в адрес шоумена газовая принцесса проговорила накануне Женского дня в интервью изданию LIGA.net. Тогда она отметила, что избиратели "начинают голосовать за людей, которые не имеют ничего общего с профессиональным управлением страной", но "рецепты" нужно искать в другие.

"Нельзя теперь делать борщ из Чебурашки. Возможно, это креативно, в каком-то роде эксперимент, но это точно не вкусно", – заявила пани Тимошенко.

И вот во вторник проклюнулся с ответом Зеленский, написавший пространный текст в Facebook, где порассуждал о своих метаниях между творчеством и вступлением на стезю политики ради спасения Отечества, поскольку даже у клоуна есть все шансы победить. Он намекнул о "ведрах помоев" на протяжении всего периода, пока еще только слухи ходили о возможности выдвижения его кандидатуры на президентские выборы и до сей поры.

"Ой, что-то еще доносится, тихонько, как лай из соседнего села, "борщ из Чебурашки". Креативно! Ну это получше, чем "скисший борщ и вчерашний".... Мы – новое блюдо! Свежее", – заметил Зеленский.

Он подчеркнул, что "из ингредиентов важна лишь порядочность, а там людей опытных добавим, по вкусу, и точно обойдемся без "потрохов".

Юлия Тимошенко. Фото: tymoshenko.ua

Фанаты шоумена и его потенциальный электорат тут же поддержали кандидата в комментариях (орфография и пунктуация оригиналов):

"Инаугурационную речь, лучше бы учили", "Ждем теперь превращение мечты в реальность!", "Кстати, про борщ из чебурашки. А как можно знать, что он не вкусный, если мадам его не пробовала?", "И кстати, насчёт Чебурашки, очень было обидно старухе Шапокляк, что никто не хотел с ней дружить! Почему? Потому, что все время врала и делала гадости))
Хороший мультфильм– прям пророчество".

Напомним, по последним опросам у Зеленского весьма высокий рейтинг у избирателей – за него на сегодня готовы отдать голоса треть жителей страны.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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