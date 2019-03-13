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Бездействие полиции на митинге довело Порошенко до шипения

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Глава Незалежной таскает за чубы не подчиняющихся ему опричников

Апокалипсис в Житомире, который устроили националисты из "Национального корпуса" (экс-"Азов", запрещен в РФ) действующему президенту Украины Петру Порошенко на митинге 11 марта, разрастается новым скандалом. Кроме истории с якобы фальшивой фотографией бегущего по лужам гаранта, выяснилось, что в тот злополучный день руководитель государства учинил выволочку полицейским, которые не смогли защитить от агрессивных радикалов своего верховного главнокомандующего.

Нагоняй получился жестким. О происшествии рассказали сами сотрудники МВД журналистам из "Украинской правды". С ними после выступления под крики нациков "Позор" встретился очень рассерженный Петр Алексеевич. Отмечается, что под горячую руку президента попали зампредседателя Нацполиции Александр Фацевич и глава Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

По словам источников издания, пан Порошенко якобы раздраженно кричал, почему полицейские не трогали националистов и не отобрали у них плакаты, на которых, кстати, они обвиняли гаранта в связях с коррупционерами в оборонной промышленности. Когда же Печененко пытался оправдаться, заявляя, что формально "Нацкорпус" ничего не нарушал, глава государства "вспылил, выгнал Славу из комнаты".

"Фацевич встал и говорит, что это была его команда: не трогать никого и не провоцировать. Порошенко зашипел, оттащил Фацика в угол и начал прессовать, что вот, мол, команды Авакова слушаешь, а я – президент, ты должен меня охранять! Фацевич был очень впечатлен уровнем разговора", – поведали изданию силовики.

По информации журналистов, позже в понедельник Порошенко не смог выйти на связь с главой МВД Арсеном Аваковым, зато министр пошел на телеэфир, где показал схему "сетки" заманивания электората одним из провластных кандидатов в президенты.

Фото: www.globallookpress.com

Издание отмечает, что в команде "шоколадного короля" считают, что Аваков работает с "азовцами" или манипулирует националистами. Источники в МВД и "Нацкорпусе" все отрицают. Однако в кругу президента настаивают, что министр внутренних дел сотрудничает с одним из самых влиятельных людей в националистическом "Азове" Сергеем Коротких ("Боцманом") и лидером "Нацкорпуса" Андреем Белецким.

Необходимо добавить, что радикалы еще не успокоились и наметили на 16 марта очередной майдан в центре Киева.

А между тем, каким-то чудом на фоне коррупционного скандала, связанного с закупкой оружия в России, пан Порошенко снова начал опережать лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко в предвыборных соцопросах. Так, по данным Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", если бы выборы состоялись в минувшее воскресенье, во II тур вышли бы шоумен Владимир Зеленский и действующий президент. За актера проголосовали бы 21,3% опрошенных, за Порошенко – 15,1%. На третьем месте идет Тимошенко с 11,4% голосов, сообщает "112".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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