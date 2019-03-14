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Порошенко отказали как мужчине

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Лидера Незалежной принародно опозорили

Украинцы, даже поддерживающие нынешний курс киевских властей, предпочитают оставаться подальше от действующего президента Петра Порошенко. Это стало ясно во время его предвыборного турне по Черниговской области.

Приветствуя собравшихся на митинг людей, Порошенко активно "дякувал", пожимал руки мужчинам и обнимал женщин. Однако одна из участниц мероприятия четко дала понять, что идти на близкий контакт с президентом не намерена. Поняв, что украинка не собирается таять от поцелуя главы государства, Порошенко быстро отстранился, однако окружающие успели снять на видео столь неловкий момент.

Читатели уже назвали инцидент новым позором Порошенко, пишет "Царьград".

Ранее главе Незалежной пришлось спасаться бегством с митинга в Житомире.

Выборы на Украине назначены на 31 марта. Согласно последним соцопросам, Порошенко занимает второе место в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 17,5% избирателей. Лидером рейтинга является шоумен Владимир Зеленский. Его поддерживает треть населения страны.

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Вера СВЕТЛОВА
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