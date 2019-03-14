Порошенко отказали как мужчине

Лидера Незалежной принародно опозорили

Украинцы, даже поддерживающие нынешний курс киевских властей, предпочитают оставаться подальше от действующего президента Петра Порошенко. Это стало ясно во время его предвыборного турне по Черниговской области.

Приветствуя собравшихся на митинг людей, Порошенко активно "дякувал", пожимал руки мужчинам и обнимал женщин. Однако одна из участниц мероприятия четко дала понять, что идти на близкий контакт с президентом не намерена. Поняв, что украинка не собирается таять от поцелуя главы государства, Порошенко быстро отстранился, однако окружающие успели снять на видео столь неловкий момент.

Избирательница отказалась целовать Порошенко на митинге



Действующий украинский лидер Петр Порошенко на встрече с избирателями во время поездки в Черниговскую область попытался поцеловать одну из пришедших женщин, но она проигнорировала президента. pic.twitter.com/cFiunmmKtH — Василиса (@Vasilisa_Larina) 14 марта 2019 г.

Читатели уже назвали инцидент новым позором Порошенко, пишет "Царьград".

Ранее главе Незалежной пришлось спасаться бегством с митинга в Житомире.

Выборы на Украине назначены на 31 марта. Согласно последним соцопросам, Порошенко занимает второе место в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 17,5% избирателей. Лидером рейтинга является шоумен Владимир Зеленский. Его поддерживает треть населения страны.