Ближайшее окружение лидера Незалежной не упустит своей выгоды

Одесский припортовый завод (ОПЗ) – стратегическое предприятие соседнего государства. Все попытки его приватизировать не увенчались успехом. А после снижения стоимости больше чем в два раза: с 13 млрд до 5 млрд гривен, – завод и вовсе "кинул якорь".

Впрочем, на данный момент, если его и купят, то лишь за мизерную цену, не превышающую 1,5 млрд гривен, уточняет "Страна.ua". Остановку крупного предприятия спровоцировали долги, из-за которых прекратилась поставка газа. Да и аммиак, который производил ОПЗ, оказался попросту не нужен.

А до этого, выяснило издание, там проворачивались всевозможные махинации, с помощью которых "кураторы" флагмана отечественного химпрома имели огромные деньги. В материале говорится, что он находится в ведении соратника президента Петра Порошенко, народного депутата от БПП Игоря Кононенко.

Накануне выборов на Украине заговорили о необходимости вдохнуть в завод новую жизнь, чтобы смог он функционировать не месяц-другой, а многие лета. Подобное желание вызывает подозрения, отмечается в тексте. Не исключено, что, пока страной руководит Петр Алексеевич, стратегический объект попытаются приватизировать и продать ближайшему окружению украинского лидера за смешные деньги. Например, за 1,5 млрд гривен.