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Украина ощутила боль из-за отношений России с Австрией

Фото: www.globallookpress.com
Киев усмотрел заигрывание Вены с Москвой на фоне "агрессии"

Киевские власти обратили внимание на тон взаимоотношений России и Австрии. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко на сегодняшнем брифинге.

По ее словам, атмосфера отношений между Москвой и Веной "заметно контрастирует с риторикой ЕС".

"Это болезненно воспринимается на Украине... Заигрывание с агрессором – это никак не нейтралитет, который проповедует Австрия", – цитирует "Интерфакс" украинку.

Помимо этого, Зеленко отметила, что Киев призывает австрийскую сторону "снизить градус риторики" в ситуации с запретом журналисту Кристиану Вершутцу въезда на Украину. Дипломат указала, в Незалежной не считают данную историю вызовом для двусторонних связей.

Карин Кнайсль и Сергей Лавров. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

"Это решение не имеет никакого отношения к вопросу цензуры или наступления на свободу слова. Это исключительно последствие неуважительного отношения к украинскому законодательству. В этой связи мы призываем австрийскую сторону снизить градус риторики", – сказала она.

МИД Австрии 11 марта вызвал украинского посла, поскольку СБУ запретил сотруднику австрийской телекомпании ORF Вершутцу въезжать в Незалежную в течение года, объяснив это "необходимостью гарантировать безопасность журналиста".

"Это трагикомично и нелогично. Я сейчас обладаю свидетельством на временное проживание на Украине до конца июня. Также у меня есть только устное уведомление, что мне запрещен въезд на Украину",

рассказал ранее Вершутц телеканалу NewsOne.

Киев почему-то испугался желания работающего военкором 20 лет австрийца взять интервью у кандидатов в президенты шоумена Владимира Зеленского и лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Что касается "болезненных" для Киева контактов между Москвой и Веной, судя по всему это реакция на вчерашнюю встречу министров иностранных дел РФ и Австрии Сергея Лаврова и Карин Кнайсль. Главы МИД двух государств на брифинге стеной встали за реализацию проекта газопровода "Северный поток-2".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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