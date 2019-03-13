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Капитана "Норда" доставят в украинский суд силой

Фото: dpsu.gov.ua
Владимир Горбенко поплатится за пренебрежительное отношение к служителям Фемиды в Киеве

Сбежавший из Незалежной в Крым российский моряк в очередной раз проигнорировал порядки соседнего государства. Сегодня, 13 марта, капитана сейнера "Норд" Владимира Горбенко ждали в суде Киева, однако он попросту не явился на заседание.

Впрочем, впредь подобное поведение с рук ему не сойдет, пообещали украинские служители Фемиды. Следующий процесс назначен на 12 апреля. Он пройдет в Оболонском районном суде Киева, который распорядился доставить обвиняемого в зал заседаний силой.

"Судом было принято решение об организации принудительного привода в суд органами Службы безопасности Украины", – цитирует пресс-секретаря суда Инну Свинаренко РИА "Новости".

К слову, подсудимый решил, что больше в Незалежную – ни ногой. По словам его матери Евгении Горбенко, капитана российского судна могут не ждать в украинской инстанции. 

"Не собирается Володя ни в какой суд на Украину. Это бред полный. Он перенес такой стресс и не собирается никуда. Он в Крыму сейчас",

передает слова женщины "ТАСС".

Напомним, "Норд" пробыл в плену Незалежной полгода, с марта по октябрь прошлого года. Осенью экипаж российского судна обменяли на украинских браконьеров. Правда, на родину он вернулся не в полном составе – без капитана. После этого случая Москва усилила контроль за украинскими катерами и лодками, что вызвало осуждение Киева, который назвал тщательные проверки "жесткой политикой".

Ксения АНДРЕЕВА
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