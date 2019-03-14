Плоды евроинтеграции оказались слишком горькими

В Европейский союз Украину в ближайшие четверть века принять не готовы, поэтому Киеву следует делать то, что выгодно гражданам страны.



Так считает народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич. Выступая в эфире ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NewsOne, народный избранник заявил, что, если Украине выгодно покупать что-то в России дешевле, чем в Европе, нужно выбирать российские товары.

"За то, что дороже, но не российское, платит не Порошенко, а платят люди. А власть все сокращает субсидии, чтобы люди не могли получить даже эту помощь", -

подчеркнул Шуфрич.

Кроме того, по словам парламентария, власть показывает неуважение к своим согражданам, вынуждая их добираться в соседнюю страну через Белоруссию.

"Это высшее свинство со стороны власти – заставлять людей летать в Россию через Минск", –

добавил депутат.

Верховная рада ранее одобрила изменения в Конституцию Украины, которые обозначают стремление страны вступить в Европейский союз и НАТО.

