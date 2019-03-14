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Запад развяжет войну между Украиной и Россией

Фото: www.globallookpress.com
ООН пытается вывести конфликт двух стран на новый уровень

Украинских военных моряков, задержанных в ноябре прошлого года в Керченском проливе, в ООН предложили считать военнопленными и взять их под соответствующую защиту. Такой же позиции придерживаются и власти Украины, а вот Россия против. Эксперты считают, что между Москвой и Киевом не ведется война, а потому и ставить вопрос о военнопленных нелепо.

Рекомендации о взятии украинцев под защиту в соответствии с Третьей Женевской конвенцией содержатся в новом докладе, подготовленном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. Поскольку статус военнопленного применим только в ситуации международного военного конфликта, то фактически это означает, что международное сообщество готово "объявить войну" России от имени Украины, отмечает "Свободная пресса".

По словам публициста, историка и политического аналитика Армена Гаспаряна, между Украиной и Россией не ведется война, потому что в противном случае в центре Москвы не работал бы украинский культурный центр и над ним не висел бы государственный флаг.

Фото: www.globallookpress.com

"Что это за война, если на протяжении пяти лет нам не могут объяснить, почему они никак к нам на поле брани не приходят. Они с кем там воюют? Что это за война, когда больше, чем Россия, в украинскую экономику никто не вкладывает? Нам это может нравиться, может не нравиться, но это факт медицинский. Пока именно Россия поддерживает эту страну на плаву. Что, в конце концов, это за война, если на протяжении последних пяти лет осуществлялся транзит газа через Украину в Европу. Ну, потому что в условиях войны, по большому счету, первое, что должно было произойти, это как бы отмена транзита. Потому что, когда стреляют пушки, уже не до этого",

– заявил эксперт.

По его словам, задержанные российскими пограничниками украинские моряки – "нарушители государственной границы" и под арестом они сидят по обвинению в совершении уголовного преступления. Заявление о военнопленных "ведет, в лучшем случае, к очень серьезному кризису внутри самой ООН с уничтожением послевоенного миропорядка, в худшем – приведет, действительно, к очень серьезному военному глобальному конфликту".

В развязывании войны, по мнению Гаспаряна, заинтересованы США, поскольку они "отличнейшим образом совершали экономические рывки, когда происходили мировые войны – Первая мировая и Вторая мировая". Вашингтон сделал ставку на украинское направление, потому что "Украина, которая в приступах своей русофобии, действительно, готова развязать серьезный конфликт на территории Европы".

Фото: www.globallookpress.com

"А мы с вами прекрасно понимаем, что военный конфликт на территории Европы, это автоматически мировая война", – отметил эксперт.

Он предложил отплатить американцам той же монетой: объявить ситуацию вокруг Венесуэлы – войной между Вашингтоном и Каракасом. Другой вариант действий – "поступать так же, как мы сделали с ПАСЕ и ОБСЕ – на какой-то момент прекратить общение с этими удивительными людьми".

В ноябре 2018 г. украинские военные корабли устроили провокацию в Керченском проливе, попытавшись без разрешения пройти под Крымским мостом. Нарушители были остановлены и задержаны. Украина и страны Запада сочли это актом агрессии. 

Андрей ФИЛАТОВ
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