В Верховной раде рассказали о "космических" потерях в войсках

Заключение второго минского соглашения не привело к установлению мира на востоке Незалежной. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают нести регулярные потери. За истекший период боевые потери составили более 1 тыс. человек, сообщил депутат украинского парламента Андрей Билецкий.



"Мы уже после "Минска-2" потеряли более тысячи человек. Это именно убитых, не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств. Наши потери – это космические цифры для современных войн",

– заявил народный избранник в интервью "Апострофу". По его словам, попытки украинской власти урегулировать гражданский конфликт завершились оглушительным провалом.

"Власти неудобно о них (вопросах Крыма и Донбасса) вспоминать, потому что у нее нет никаких успехов в этом направлении. Ей лучше виртуальными рассказами о своих достижениях перебивать эту тему, чем объяснять, почему на пятый год войны не продвинулись никуда, хотя бы в вопросе освобождения Донбасса", – добавил депутат.

У Билецкого готов сценарий, как победить нашу страну. По его словам, необходимо "уничтожать силу России, вызвать там анархию, возможно, гражданскую войну, войну на Кавказе, социальный кризис". "В момент такого кризиса проводить по "хорватскому сценарию" короткую молниеносную наступательную операцию, которая по численности потерь будет в десять раз ниже, чем это ежегодное стояние на линии. Но для начала надо ослабить врага, а потом уже возможна короткая военная операция", – добавил нардеп.

В апреле прошлого года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с начала силовой операции в Донбассе погибло около 3,8 тыс. военнослужащих. Большинство смертей пришлись на небоевые потери: солдаты и офицеры гибнут из-за болезней, нарушения мер безопасности, злоупотребления алкоголем и по другим причинам. В ВСУ отмечают участившиеся случаи небоевых потерь. В ходе конфликта статус участника боевых действий получили почти 326 тыс. человек, 8489 из них получили увечья и ранения.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений был одобрен на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 г. президентами России, Украины, Франции и канцлером Германии. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы. Однако требования документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, не выполняются. Столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.