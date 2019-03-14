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Киев упустил шанс ликвидировать Черноморский флот

Фото: www.globallookpress.com
Украинские ВМС признали бесполезными

Военный флот Незалежной имеет "нулевую эффективность". Об этом заявил экс-главнокомандующий ВМСУ, вице-адмирал Сергей Гайдук. Он уточнил, что гордость Киева – речные артиллерийские суда – не могут противостоять ракетным ударам с воздуха. А для создания флотилии ударных кораблей требуется много времени и денег.

По мнению вице-адмирала, еще пять лет назад расстановка сил в Черноморском регионе была совершенно иная. Да, у Киева и в 2014 г. не было противокорабельных ракет. Но и ВМФ РФ имел устаревшее вооружение, отметил он в эфире канала "UA: Крым". Сейчас же с российской стороны все кардинально изменилось:

"Через четыре года Россия наполнила Черноморский флот и подводными лодками, и надводными кораблями, и авиацией, которые способны нести крылатые ракеты".

Фото: www.globallookpress.com

Поэтому киевские власти "должны быть реалистами", призвал вице-адмирал. Их "москитный флот" бесполезен. Их закупки списанных в утиль иностранных кораблей не спасут ситуацию, а их рассчет создать и построить собственные военные суда – дело далекого и туманного будущего. Особенно на фоне общего экономического упадка Украины и коррупционных скандалов, затрагивающих оборонную промышленность Незалежной, отмечает "Царьград".

Николай ВИКТОРОВ
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