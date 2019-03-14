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Появились первые жертвы выборов на Украине

Кадр youtube.com
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К Порошенко подбираются через его команду

Клуб сторонников лидера Незалежной Петра Порошенко несет потери. В четверг, 14 марта, в Киеве был найден мертвым работник Администрации президента Александр Бухтатый. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источник в МВД.

Труп мужчины у ворот церкви в Шевченковском районе обнаружил охранник, возвращавшийся рано утром с ночной смены. Он рассказал, что у погибшего были в крови вся голова и руки. Между тем, по официальной версии, поводов подозревать кого-то в убийстве нет.

"Тело осмотрел судебно-медицинский эксперт, следов насильственной смерти не обнаружено", – заявили "Фактам ICTV" в полиции.

Александр Бухтатый. Фото: sorada.gov.ua

В МВД сообщили, что личность погибшего установлена, однако отказались назвать имя для СМИ. Между тем, журналисты опознали в мужчине Александра Бухтатыя 1973 года рождения. В последнее время он был главным консультантом Главного департамента информационной политики при Администрации президента Украины.

Связана ли его смерть с профессиональной деятельностью, предстоит разобраться следователям. Ранее стало известно, что на жизнь самого главы государства готовилось покушение. Не исключено, что к Порошенко подбираются через его команду.

В то же время, у Бухтатого могли быть и свои враги. С 2007 по 2017 г.г. он был секретарем Национального союза журналистов Украины и даже баллотировался на пост главы объединения. Однако во втором туре проиграл сопернику. Выборы  сопровождались скандальными обвинениями в том, что "человек с Банковской" давит на свободную прессу.

Вера СВЕТЛОВА
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