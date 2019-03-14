За голову Порошенко назначили награду

Украинский президент может не дожить до выборов

Жизнь главы Украины под угрозой. На него готовится покушение в ближайшее время в ходе визита в Закарпатье, которое запланировано на пятницу, 15 марта. Названы даже заказчики и исполнители убийства, а также сумма заказа.

О подготовке убийства Порошенко сообщил житель столицы Закарпатья Ужгорода Евгений Рахимов. В официальной группе Ужгорода в Facebook он оставил тревожное сообщение.

"Прошу считать мой пост, как официальное сообщением о готовящемся преступлении. Во время визита Порошенко в Закарпатье на него намерены совершить покушение",

– написал он.

По его словам, заказчиком является депутат Ужгородского горсовета Игорь Волошин, а исполнителем – глава местной общественной организации "Антикоррупция" Александр Броди. Убийство Порошенко якобы хотят использовать в целях расшатывания ситуации в регионе, а козлом отпущения должен стать один из местных бизнесменов, которого депутат обманул на деньги. Цена вопроса – $30 тысяч.





Свое заявление житель написал на имя главы МВД Украины Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.

Сообщение задело "исполнителя" заказа Александра Броди. Глава "Антикоррупции" назвал автора заявления психически нездоровым человеком, у которого "стероиды вытеснили остаток мозгов", и списал все на "весеннее обострение душевно больного, или банальный "отходняк". Вскоре сообщение Рахимова о готовящемся убийстве было удалено, его скан привело издание "Новости Закарпатья".

А Броди для верности заверил СБУ, что не собирался и пальцем трогать Порошенко. Хотя название возглавляемой товарищем Броди организации вроде бы обязывает.