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"Перестанет существовать": на Украине рассказали о последствиях третьего Майдана

Фото: www.globallookpress.com
Государство может не выдержать еще одного потрясения

К чему приводит вседозволенность власти, напомнил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Украинский политик неспроста затронул данную тему в преддверии выборов.  

По его словам, массовые волнения могут спровоцировать нечестные выборы в Незалежной с подкупом избирателей и фальсификацией, поэтому "власти надо задуматься". Он освежил в памяти события 2005 и 2014 годов. Коснувшись вскользь обстоятельств первого и второго Майданов, резюмировал, что "все возможно" в современных реалиях, однако страна может не пережить очередного удара.

"Третий Майдан – это не просто опасно, это может быть смертельно опасно для нашей страны, – заявил Медведчук в эфире телеканала "112 Украина", добавив. – Какие-либо акции протеста с применением насилия могут привести к тому, что страна вообще перестанет существовать".

Накануне сообщалось, что очередной Майдан в центре Киева украинские радикалы запланировали на 16 марта. К "восстанию" националистов поддакивает коррупционный скандал в армии, а также сообщение министра внутренних дел Арсена Авакова о скупке голосов одним "провластным кандидатом". На этом фоне, подчеркнул глава МВД, будут проверены и другие участники президентской гонки. 

Выборы на Украине пройдут 31 марта. На главное кресло страны претендуют десятки кандидатов. 

Ксения АНДРЕЕВА
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