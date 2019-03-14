Государство может не выдержать еще одного потрясения

К чему приводит вседозволенность власти, напомнил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Украинский политик неспроста затронул данную тему в преддверии выборов.

По его словам, массовые волнения могут спровоцировать нечестные выборы в Незалежной с подкупом избирателей и фальсификацией, поэтому "власти надо задуматься". Он освежил в памяти события 2005 и 2014 годов. Коснувшись вскользь обстоятельств первого и второго Майданов, резюмировал, что "все возможно" в современных реалиях, однако страна может не пережить очередного удара.

"Третий Майдан – это не просто опасно, это может быть смертельно опасно для нашей страны, – заявил Медведчук в эфире телеканала "112 Украина", добавив. – Какие-либо акции протеста с применением насилия могут привести к тому, что страна вообще перестанет существовать".

Накануне сообщалось, что очередной Майдан в центре Киева украинские радикалы запланировали на 16 марта. К "восстанию" националистов поддакивает коррупционный скандал в армии, а также сообщение министра внутренних дел Арсена Авакова о скупке голосов одним "провластным кандидатом". На этом фоне, подчеркнул глава МВД, будут проверены и другие участники президентской гонки.

Выборы на Украине пройдут 31 марта. На главное кресло страны претендуют десятки кандидатов.

