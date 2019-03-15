На Украине оценили ход предвыборной гонки

У президента Украины Петра Порошенко, пожелавшего остаться во главе государства еще на один срок, есть план борьбы с ближайшими соперниками – актером Владимиром Зеленским и экс-премьером Юлией Тимошенко. Но план этот предусматривает далеко не легитимные методы. Об этом заявила украинский политический эксперт Елена Дяченко.

"Ближе к выборам команда Порошенко увидит свои очень низкие рейтинги и может пойти по какому-то не совсем правовому сценарию, сценарию "Б", который наверняка у них есть. И дальше ситуация в стране может просто выйти из-под контроля", – подчеркнула Дяченко.

Сейчас соцопросы свидетельствуют о том, что кресло президента многие украинцы готовы отдать Тимошенко и Зеленскому. Но это произойдет лишь в том случае, если Порошенко будет бороться честно, пояснила политолог в интервью РИА "Новости":

"Если штабы Порошенко не будут выключать свет на участках, менять урны и так далее. Если штабы Порошенко идут по беспределу, то, конечно, тогда будет победа за ним", – отметила Дяченко.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. На пост претендуют почти 4 десятка кандидатов. По данным опроса центра "Социс", за Зеленского готовы проголосовать 27,7% жителей страны, за Порошенко – 19,6%, за Тимошенко – 14,8%.