Порошенко назвал Украину врагом

Феерическое выступление главы Незалежной в Закарпатье рвет все шаблоны

Случайно или нет, но на встрече со своими избирателями в Ужгороде Петр Порошенко оговорился и окрестил Украину вражеским государством.

В прямом эфире, который транслировался на странице Порошенко в Facebook, украинский лидер сказал несколько слов в адрес "защитников врага", имея в виду украинских военных.

"Благодарю всех добровольцев, волонтеров, военных – всех, кто защитил врага, ваш прекрасный край и всю Украину",

– сказал он.

После сказанного Порошенко так и не поправил себя, да и из его штаба не нашлось никого, кто бы это сделал. Впрочем, чуть позже он повторил слова благодарности в адрес волонтеров и добровольцев за участие в войне в Донбассе и со второй попытки сказал правильно – "защитили от врага".

Как отмечает РИА "Новости", это далеко не первая подобная оговорка президента. Раньше он уже обещал "дать отпор украинскому агрессору", рассказывал об "украинских оккупантах" в Крыму и Донбассе, сетовал на "подлость украинского режима". Такое количество оговорок вызвало в свое время подозрения у президента Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко. По его словам, на самом деле все эти случаи были моментами искренности Порошенко.