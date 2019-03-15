Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцы застыдили Порошенко за нищету в стране

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Лидер Незалежной не успевает отмахиваться от оплеух народа

Предвыборное турне действующего президента Украины Петра Порошенко по городам и селам почти ежедневно оборачивается скандалом и неприятными ситуациями во время митингов и подходов к электорату. Очередной казус случился с гарантом в ходе его приезда на территорию мемориального комплекса "Красное поле", расположенного между селом Рокосово и городом Хуст в Закарпатье.

Здесь глава государства вынужден был вступить в словесную перепалку с пенсионером, который из толпы "поблагодарил" пана Порошенко за бедность. Инцидент попал на видео, тут же разлетевшееся по соцсетям, сообщает в пятницу, 15 марта, "Пятый канал".

"Спасибо за бедность, Петр Алексеевич!" – раздался глас народа.

Украинский гарант обернулся на крик и поправил седовласого мужчину: "Не за бедность, а за борьбу с бедностью!".

Но не тут-то было. У будущего посетителя избирательного участка своя версия.


"Вы нас довели до этой бедности!" – категорически возразил местный житель.

Окруженный телохранителями президент воззвал к совести пенсионера и быстро отошел в сторону.

Гаранта попыталась защитить девушка, применив к старику матерную лексику, обозвав старика сволочью и потребовав "уважать своего президента". Мужчина в долгу не остался и назвал ее титушкой Порошенко.

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Москва осадила Лукашенко: "Не учите Россию, как жить"

Белорусскому лидеру жестко ответили на его регулярную критику в адрес РФ

Не боимся: немцы наплевали на угрозы США ударить по "Северному потоку – 2"

Планы американцев остановить строительство газопровода полностью провалились

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей