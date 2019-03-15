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Предвыборное турне действующего президента Украины Петра Порошенко по городам и селам почти ежедневно оборачивается скандалом и неприятными ситуациями во время митингов и подходов к электорату. Очередной казус случился с гарантом в ходе его приезда на территорию мемориального комплекса "Красное поле", расположенного между селом Рокосово и городом Хуст в Закарпатье.
Здесь глава государства вынужден был вступить в словесную перепалку с пенсионером, который из толпы "поблагодарил" пана Порошенко за бедность. Инцидент попал на видео, тут же разлетевшееся по соцсетям, сообщает в пятницу, 15 марта, "Пятый канал".
"Спасибо за бедность, Петр Алексеевич!" – раздался глас народа.
Украинский гарант обернулся на крик и поправил седовласого мужчину: "Не за бедность, а за борьбу с бедностью!".
Но не тут-то было. У будущего посетителя избирательного участка своя версия.
"Вы нас довели до этой бедности!" – категорически возразил местный житель.
Окруженный телохранителями президент воззвал к совести пенсионера и быстро отошел в сторону.
Гаранта попыталась защитить девушка, применив к старику матерную лексику, обозвав старика сволочью и потребовав "уважать своего президента". Мужчина в долгу не остался и назвал ее титушкой Порошенко.
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