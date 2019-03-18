Закусить забыл: Порошенко вслед за Крымом захватит американский штат

Ради победы на президентских выборах чего только не скажешь своему электорату

Жесткое заявление Петра Порошенко о Крыме произвело эффект противоположный тому, которого он ждал. Во всяком случае, россияне про возврат полуострова Украине слышат уже пятый год к ряду, а потому очередное подобное высказывание Порошенко остается только встречать с юмором.

"Это которое уже по счёту??? Я просто пять лет назад сбился ещё", – спросил Евгений Золотухин. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – прим. "Утро").

"В россии тоже много обещают", – согласился Володя Еремеев.

"Вау! Порошенко решил вернуть Крым!" Который раз за пять лет? Он постоянно так решает... Чего не скажешь перед выборами... :( Уже даже не интересно...",

– заметил Николай Лесной.

Кстати, тему выборов подхватил Almost Famous, который предположил, что ради повышения рейтинга Порошенко не то что, Крым пообещает вернуть, но и американский штат, а там и до планет дело дойдет.

"Да он сейчас и присоединить Техас пообещает, и захватить Марс. Все поставлено на карту",

– написал пользователь.

Разумеется, не обошлось без упоминания главного стереотипа о пьющем Порошенко, который все свои громкие заявления делает "подшофе".

"Опять не закусывает",

– заметил Александр Белопопов.

"Попробуй вояка, опухший после бодуна", – предложил Сергей Малеев.

А некоторые ехидно указали украинскому лидеру, что его обещание "вернуть Крым" на самом деле уже выполнено. Крым действительно вернули – России.

Пока же Порошенко обещает достать Луну с неба, Крым стремительно меняется в лучшую сторону и все больше сближается с российским менталитетом, заявил глава комитета парламента республики по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Поражает, как сегодня украинцы терпят такого президента. В Крыму сейчас наблюдается серьёзная динамика развития. За последние пять лет сделан огромный шаг вперёд. <…> Мы вернулись к себе на родину", - цитирует Гемпеля RT.





По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Порошенко за последние годы управления страной сделал все, чтобы его с позором выкинули из президентского кресла. Это обстоятельство объясняет то, что он "говорит обо всём, что попадается ему под руку".

"Каждое его заявление ещё более безответственное, чем предыдущее, он не особо обращает внимание на логику", – отметил Брутер в беседе с RT.